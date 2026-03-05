Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 5/3, Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã: Đạo Trù, Đại Đình, Tam Dương và Tam Dương Bắc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại xã Đại Đình.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 3); Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh kiểm tra tại điểm bỏ phiếu thôn 2, xã Tam Dương Bắc.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử các xã: Đạo Trù, Đại Đình, Tam Dương và Tam Dương Bắc, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và quy định của pháp luật.

Các địa phương cơ bản đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, thực hiện trang trí khánh tiết, chuẩn bị con dấu, hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ theo đúng quy định, hướng dẫn. Cùng với đó, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền, nhất là về quyền, nghĩa vụ của cử tri, các mốc thời gian quan trọng của quy trình bầu cử, tạo sức lan tỏa, khí thế vui tươi, phấn khởi cho ngày hội lớn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh và các thành viên của đoàn công tác kiểm tra tại điểm bầu cử thôn Gò, xã Đạo Trù.

Tính đến thời điểm này, các địa phương không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử và lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hệ thống loa truyền thanh các xã đã xuống cấp, một số nhà văn hóa thôn còn hẹp; nhân lực phục vụ công tác bầu cử mỏng...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Huy Vĩnh và các thành viên của đoàn công tác kiểm tra tại điểm bầu cử thôn Vinh Phú, xã Tam Dương.

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Bầu cử các xã trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bầu cử; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự; có phương án hỗ trợ cử tri không có khả năng di chuyển đến khu vực bỏ phiếu; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, bảo đảm tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất.

Thuý Hường