Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án giao thông quan trọng

Ngày 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành Giao thông - Vận tải đã chủ trì họp phiên thứ 24. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 27 tỉnh, thành phố.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc “xuyên lễ, xuyên Tết”, thi công “3 ca, 4 kíp” của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân trên các công trường trọng điểm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Để hoàn thành mục tiêu chiến lược 5.000km cao tốc vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, nút giao, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan môi trường theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp”; phát huy tối đa hiệu quả các tuyến cao tốc đã thông xe; tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các dự án trong nửa đầu năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể về tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời cung ứng vật liệu xây dựng, không để thiếu hụt làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; rà soát, bố trí vốn ngay cho các dự án đang triển khai; thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra, quyết toán; tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang và các tuyến đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng lưu ý các dự án thực hiện sau phải được rút kinh nghiệm, làm chất lượng hơn, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; trong đó, cần quan tâm mở rộng những tuyến đường bộ cao tốc đã hoàn thành nhưng chưa đạt chuẩn; tăng cường kiểm tra, xử lý những bất cập, khắc phục những mặt còn hạn chế, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Phú Thọ.

Thủ tướng nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại trong năm 2026 là rất lớn, vì vậy, các đơn vị phải rà soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc đang triển khai, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể để xử lý dứt điểm các vướng mắc về thủ tục pháp lý và phối hợp giữa các cơ quan.

Mạnh Cường - Trung Kiên