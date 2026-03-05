Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Phú Thọ

Sáng 5/3, đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú Thọ.

Các đồng chí: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1 - Khu dân cư Tân Lập.

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu kiểm tra khu vực bỏ phiếu tại khu dân cư Tân Lập.

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Phú Thọ được triển khai nghiêm túc, đúng quy định và tiến độ. Phường đã ban hành 53 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử gồm 11 thành viên, Ủy ban bầu cử phường với 17 thành viên, 7 Ban bầu cử và 21 Tổ bầu cử tại 21 khu vực bỏ phiếu.

Đến ngày 3/3/2026, toàn phường có 19.415 cử tri; danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức; an ninh trật tự được đảm bảo, đến nay chưa phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị bầu cử...

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hữu Đông; Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bùi Đức Hinh cùng các đại biểu kiểm tra khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 7 - Khu dân cư An Ninh Thượng.

Thăm và kiểm tra tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, do đó địa phương cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu chuẩn bị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị phường Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; chủ động các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Lê Hoàng