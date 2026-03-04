Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh dự lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê

Sáng 4/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự lễ giao nhận quân, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại Điểm giao nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê). Cùng dự có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa, quà các đơn vị nhận quân và tân binh.

Trong đợt giao nhận quân năm nay, Điểm giao nhận quân số 1 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê) có 346 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân. Trong đó, có 300 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự được giao về các đơn vị: Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Sư đoàn 355, Quân khu 2; Binh chủng Tăng thiết giáp; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh; Sư đoàn 316, Quân khu 2; Lữ đoàn 406, Quân khu 2; Trường Sĩ quan chính trị; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 46 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại lễ giao nhận quân.

Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, tuổi đời, trình độ văn hóa theo quy định, trong đó sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 63%; về trình độ văn hóa có 72% tân binh tốt nghiệp THPT và 2,5% tân binh có trình độ cao đẳng, đại học.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và các đại biểu tặng hoa, quà cho các đơn vị nhận quân.

Phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh khẳng định lễ giao nhận quân không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là biểu tượng sinh động của ý chí, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ Phú Thọ đối với Tổ quốc. Đồng chí tin tưởng rằng các tân binh sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đề nghị các đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo điều kiện tốt nhất để chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, trưởng thành vững chắc, trở thành những quân nhân, chiến sĩ công an có bản lĩnh, kỷ luật, chuyên môn giỏi, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tinh nhuệ, hiện đại. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gia đình quân nhân, để các tân binh yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

Các tân binh phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Ngay sau các nghi thức của buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và các đại biểu đã tặng hoa các đơn vị nhận quân và trao quà, động viên các tân binh. Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn và đúng kế hoạch.

Mạnh Cường - Trung Kiên