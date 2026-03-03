Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến một số dự án đầu tư phát triển kinh tế

Chiều 3/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo các nội dung: Phương án đầu tư Dự án tuyến đường vành đai 5 Vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Vĩnh Thịnh; Tiến độ thực hiện các thủ tục triển khai điều chỉnh dự án Khu công nghiệp Thụy Vân.

Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã báo cáo đề xuất phương án đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 5 Vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Vĩnh Thịnh. Đây là dự án đầu tư công trọng điểm, nhằm hoàn thiện đoạn tuyến theo quy hoạch Vùng Thủ đô, thúc đẩy liên kết vùng bền vững và nâng cao vị thế địa chính trị của tỉnh trong sơ đồ phát triển kinh tế khu vực phía Bắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Dự án có chiều dài khoảng 21,7km, điểm đầu tại nút giao giữa quốc lộ 2C với đường vành đai Khu công nghiệp Tam Dương thuộc địa phận xã Tam Dương; điểm cuối tại đầu cầu Vĩnh Thịnh thuộc địa phận xã Vĩnh Phú. Quy mô đường 6 làn xe, dự kiến tổng mức đầu tư trên 3.300 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương và địa phương giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện dự kiến 4 năm từ khi dự án được phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cho ý kiến vào đề xuất phương án đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 5.

Cho ý kiến chỉ đạo vào đề xuất phương án đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 5 Vùng Thủ đô đoạn từ nút giao IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Vĩnh Thịnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án đường Vành đai 5 đối với việc kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Để đảm bảo tính khả thi và tuân thủ quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, tính toán chi tiết và cân đối các nguồn lực tài chính nhưng vẫn phải đảm bảo quy mô 6 làn xe. Việc xây dựng lộ trình đầu tư phải đảm bảo tính khoa học, có phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và tiến độ giải ngân thực tế, tránh dàn trải gây lãng phí.

Giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng để xin ý kiến chuyên môn và hướng dẫn thực hiện. Tin thần chung là phải đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện điều chỉnh dự án Khu công nghiệp Thụy Vân.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục triển khai điều chỉnh dự án Khu công nghiệp Thụy Vân.

