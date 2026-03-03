Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại xã Lương Sơn

Ngày 3/3, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn xã Lương Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra.

Theo báo cáo, Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) có tổng chiều dài hơn 49km. Đến nay, nhà thầu đã triển khai 4 mũi thi công, tổng giá trị thực hiện đạt 626 tỷ đồng (tương đương 44,3% giá trị hợp đồng); công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 80% toàn tuyến; tiến độ giải ngân đạt trên 76%. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp một số vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với Dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1), công tác giải phóng mặt bằng đạt gần 48% diện tích đất thu hồi; đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 305 hộ gia đình, cá nhân và một tổ chức. Hiện dự án đã bàn giao được 4/7,6km chiều dài tuyến, giải ngân đạt trên 305 tỷ đồng. Khó khăn lớn nhất hiện nay là còn khoảng 3,6km chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Dự án đường từ Quốc lộ 6 đến Khu công nghiệp Nhuận Trạch (huyện Lương Sơn cũ) có tổng chiều dài 2,53km. Đến nay, dự án đã bàn giao 98,4% chiều dài tuyến; khối lượng thi công đạt khoảng 95% giá trị hợp đồng. Hiện còn khoảng 40m tại nút giao Quốc lộ 6 đang vướng mắc về mặt bằng.

Tại buổi làm việc, các đơn vị và địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, cũng như việc xác minh nguồn gốc sử dụng đất.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là những dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình phối hợp với xã Lương Sơn xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ thi công, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật, nhất là các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong phạm vi thu hồi dự án.

Phạm Thị Hằng