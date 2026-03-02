Phường Nông Trang hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Sáng 2/3, trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân mới, phường Nông Trang tổ chức Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Nông Trang và đông đảo đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Các đồng chí: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương; Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng cùng các đại biểu tại chương trình.

Hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là nét đẹp truyền thống mỗi dịp đầu xuân năm mới, nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường trong toàn xã hội. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Các đại biểu tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại phường Nông Trang.

Trong đợt ra quân năm nay, phường Nông Trang tổ chức trồng hàng nghìn cây xanh tại các tuyến đường, khuôn viên công sở, trường học và khu dân cư, ưu tiên các loại cây phù hợp với điều kiện địa phương. Việc lựa chọn cây trồng được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm tính bền vững, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng môi trường sống.

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường trong toàn xã hội.

Quang cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; trồng cây đi đôi với chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển lâu dài. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Minh