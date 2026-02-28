Lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sáng 28/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân trong xã cùng du khách thập phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, trao Chứng nhận cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và các đại biểu tham quan các khu trưng bày giới thiệu nét đẹp văn hoá, sản phẩm, món ăn đặc sắc của địa phương.

Lễ hội Xuống Đồng của người Cao Lan không chỉ là nghi lễ tín ngưỡng nông nghiệp mang đậm bản sắc truyền thống mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết cộng đồng, thể hiện niềm tin vào thiên nhiên, mong mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Qua nhiều thế hệ gìn giữ, trao truyền, lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.

Việc được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị văn hóa đặc sắc được bảo tồn, phát huy bền bỉ theo thời gian. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Lãng mà còn là động lực quan trọng để xã tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch bền vững trong giai đoạn mới.

Như thường lệ, lễ hội được tổ chức trang trọng với các nghi lễ truyền thống như rước lễ vào đình làng, lễ cúng cầu mùa, múa hát cầu mùa và nghi thức xuống đồng. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc như chọi dê, ném còn, đập niêu... cùng các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và không gian tái hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Cao Lan.

Thuý Hường