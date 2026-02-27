Kỳ họp chuyên đề HĐND phường Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026

{title}
Chiều 27/2, HĐND phường Vĩnh Phúc tổ chức Kỳ họp thứ Năm, khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm tổng kết hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá kết quả trước và sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Quang cảnh Kỳ họp thứ Năm, HĐND phường Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026.
Phường Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường: Định Trung, Liên Bảo, Đống Đa, Ngô Quyền và Khai Quang. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND phường đã phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND phường đã ban hành 586 nghị quyết trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hoạt động giám sát tiếp tục được duy trì, từng bước đổi mới về nội dung và phương thức; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm, triển khai nghiêm túc, đúng quy định.
Tại kỳ họp, HĐND phường đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND phường theo quy định và bầu bổ sung Ủy viên UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
