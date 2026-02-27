Khen thưởng đột xuất lực lượng phá án trong 48 giờ

Sáng 27/2, Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tới dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Vào tối ngày 20/2, tức mùng 4 Tết, một phụ nữ khi đang điều khiển xe mô tô qua tuyến đường liên khu trên địa bàn xã Minh Hòa thì bất ngờ bị một đối tượng xịt hơi cay vào mặt, dùng dao đâm vào vùng ngực rồi bỏ chạy. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các xã Minh Hòa và Thanh Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét. Đây là vụ án phức tạp, xảy ra vào ban đêm, tại khu vực địa hình đồi núi, vắng người qua lại, không có nhân chứng trực tiếp; bị hại không nhớ rõ đặc điểm đối tượng.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã xuyên đêm rà soát địa bàn, di chuyển qua nhiều tuyến đường rừng, trích xuất và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn camera, đồng thời gọi hỏi, xác minh hàng chục trường hợp nghi vấn.

Sau 48 giờ tập trung cao độ, lực lượng Công an tỉnh đã xác định, làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Chí Hòa, sinh năm 1989, trú tại xã Thanh Sơn, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng tại hiện trường.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng của các đơn vị tham gia phá án, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen và thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an các xã Thanh Sơn, Minh Hòa.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, việc nhanh chóng làm rõ vụ án chỉ trong 48 giờ đã thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, tinh thần không quản ngày đêm, hiểm nguy của lực lượng Công an tỉnh trong bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh vững vàng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tặng Giấy khen và thưởng nóng cho 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc truy bắt tội phạm sau 48 giờ gây án.

Duy Thành