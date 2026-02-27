Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ngày 27/2, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Là cơ sở y tế hạng II, thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã phát triển đồng bộ cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cùng với việc củng cố mạng lưới y tế, Trung tâm chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có tác phong làm việc chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám, chữa bệnh. Trước yêu cầu đổi mới và phát triển của ngành y tế, trung tâm đã từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới, xây dựng các gói khám, chữa bệnh dịch vụ; đồng thời tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên khoa sâu, phù hợp với năng lực của từng khoa, từng bộ phận, trong đó đặc biệt ưu tiên các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn.

Năm 2025, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã đón tiếp trên 90 nghìn lượt người đến khám, chữa bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú đạt trên 98%, điều trị ngoại trú đạt trên 97%. Nhiều ca bệnh trước đây phải chuyển tuyến trên nay đã được điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, góp phần giảm chi phí cho người dân và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Đáng chú ý, mức độ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú đạt trên 95%, phản ánh rõ nét những chuyển biến tích cực về chất lượng chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, qua đó từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Trung tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo Sở Y tế trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với người dân Hạ Hòa và các vùng lân cận, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa không chỉ là nơi điều trị bệnh tật, mà còn là chỗ dựa tinh thần tin cậy. Niềm tin của người dân chính là động lực để đội ngũ thầy thuốc của trung tâm tiếp tục nỗ lực, tận tâm với nghề, thực hiện tốt sứ mệnh cao cả là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Gia Thái - Cao Tuấn


Gia Thái - Cao Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 Trung tâm Điều trị Xây dựng đội ngũ cán bộ Khám chữa bệnh Phát triển Nhân viên y tế Chăm sóc sức khỏe Nhân dân Chất lượng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long