Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa.

Là cơ sở y tế hạng II, thời gian qua, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã phát triển đồng bộ cả y tế phổ cập và y tế chuyên sâu; đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cùng với việc củng cố mạng lưới y tế, Trung tâm chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có tác phong làm việc chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám, chữa bệnh. Trước yêu cầu đổi mới và phát triển của ngành y tế, trung tâm đã từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới, xây dựng các gói khám, chữa bệnh dịch vụ; đồng thời tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên khoa sâu, phù hợp với năng lực của từng khoa, từng bộ phận, trong đó đặc biệt ưu tiên các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn.

Năm 2025, Trung tâm Y tế khu vực Hạ Hòa đã đón tiếp trên 90 nghìn lượt người đến khám, chữa bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú đạt trên 98%, điều trị ngoại trú đạt trên 97%. Nhiều ca bệnh trước đây phải chuyển tuyến trên nay đã được điều trị hiệu quả ngay tại địa phương, góp phần giảm chi phí cho người dân và giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Đáng chú ý, mức độ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú đạt trên 95%, phản ánh rõ nét những chuyển biến tích cực về chất lượng chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, qua đó từng bước khẳng định vai trò, vị trí của Trung tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.