Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, chúc mừng Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng

Chiều 26/2, nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao kết quả đạt được của Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh.

Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh với 12 khoa, phòng, trung tâm, tổng số 212 cán bộ, viên chức và người lao động. Những năm qua, với phương châm hiện đại hóa y học cổ truyền gắn với phát triển kỹ thuật phục hồi chức năng, bệnh viện đã quan tâm đầu tư, mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chẩn đoán, điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Lãnh đạo Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh báo cáo tại chương trình.

Năm 2025, Bệnh viện đã khám và điều trị cho 45.092 lượt người; trong đó điều trị ngoại trú 37.563 lượt, điều trị nội trú 7.820 lượt, đạt 88,3% so với kế hoạch. Năm 2026, Bệnh viện phấn đấu thực hiện 47.281 lượt khám bệnh; điều trị ngoại trú 37.983 lượt người, điều trị nội trú 9.298 lượt.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bệnh viện đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Do đó, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện tiếp tục rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ; chú trọng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong khám, chữa bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Bệnh viện cần tiếp tục triển khai, nhân rộng bệnh án điện tử và tăng cường liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến Trung ương; quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có công và các đối tượng chính sách, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Lê Minh