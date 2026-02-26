Sẵn sàng cho Lễ phát động Tết trồng cây tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng

{title}
Chiều 26/2, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, UBND xã Hy Cương và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ cây giống, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.
Các đơn vị đã chuẩn bị hơn 1.000 cây giống thuộc các loài sảng nhung, vàng anh, ban, kim giao, muồng hoàng yến, chò chỉ - những loại cây hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Diện tích trồng là trên 2 ha tại khuôn viên cổng đá khu di tích, tiếp giáp Quốc lộ 32. Hiện nay, khâu phát dọn thực bì, đào hố, bón lót phân bón phục vụ trồng cây đã hoàn tất và sẵn sàng cho lễ phát động diễn ra vào ngày 2/3 tới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khuôn viên Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị. Đồng chí nhấn mạnh, việc trồng cây không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo cảnh quan xanh cho Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị thực hiện trồng đúng mật độ, tăng cường chăm sóc, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao. Chuẩn bị chu đáo công tác khánh tiết, tuyên truyền trực quan, an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa điểm diễn ra sự kiện; huy động đông đảo lực lượng tham gia để tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa ý nghĩa của chương trình. Các hạng mục phải hoàn thành trước ngày 1/3, bảo đảm Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức trang trọng, thiết thực, góp phần xây dựng Phú Thọ ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Duy Thành
