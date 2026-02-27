Đảm bảo lễ giao, nhận quân 2026 trang trọng, an toàn, tiết kiệm

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi làm việc với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 (PTKV4) - Vĩnh Yên và xã Lập Thạch nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2026 vào sáng 27/2.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, 13 xã gồm: Lập Thạch, Sông Lô, Hải Lựu, Yên Lãng, Tam Sơn, Sơn Đông, Tiên Lữ, Thái Hòa, Hợp Lý, Liên Hòa, Tam Đảo, Đại Đình và xã Đạo Trù sẽ giao 668 công dân cho 25 đơn vị tại Sân vận động xã Lập Thạch, phương án dự phòng là Nhà thi đấu đa năng khu liên hiệp thể thao xã Lập Thạch.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Ban Chỉ huy PTKV4 - Vĩnh Yên và xã Lập Thạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân. Trong đó chú trọng tuyên truyền, quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng năm 2025; Luật Công an nhân dân năm 2018; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Thành lập và kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã, phường; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình thực hiện công tác. Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức; kịp thời phản bác những thông tin sai lệch về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và phối hợp tổ chức lễ giao, nhận quân theo phương án của UBND tỉnh, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực hiện bù, đổi (nếu có) theo đúng hướng dẫn. Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật trong tuyển quân; trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ theo quy định, báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời hạn; hoàn thành chỉ tiêu với chất lượng cao, không để phát sinh khiếu nại tố cáo trong công tác tuyển quân tại địa phương.

Tổ chức đầy đủ các khâu theo quy định pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai; niêm yết đầy đủ danh sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết phòng, chống tiêu cực.

Thuý Hường