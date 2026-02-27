Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (gọi tắt là Chiến dịch 515), thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ và từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, thuế và tài chính... Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Cốc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND tỉnh giao Sở Nông Nghiệp và Môi trường (NN&MT) làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện chiến dịch; hướng dẫn kỹ thuật thu thập, cập nhật, chỉnh lý và bổ sung thông tin đất đai, mã định danh duy nhất của thửa đất. Đồng thời, giao Công an tỉnh phối hợp cung cấp số định danh cá nhân của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở cho UBND cấp xã, Sở NN&MT và phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức đối khớp, xác thực thông tin, dữ liệu của chủ sử dụng đất.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai được bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai, vận hành và kết nối, chia sẻ CSDL quốc gia về đất đai. UBND các xã, phường thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác để triển khai chiến dịch; thu thập các loại sổ đỏ, thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất ở, nhà ở chưa được xây dựng trong CSDL đất đai và thực hiện quét/chụp để chuyển Sở NN&MT. Sở NN&MT đã thành lập tổ công tác thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó tổ chức tập huấn, rà soát, đối soát dữ liệu tại 100% xã, phường; hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa và bàn giao dữ liệu làm sạch.

Phú Thọ xác định chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, khối lượng lớn, thời gian gấp rút, nhưng tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt kết quả nổi bật. Cụ thể, tỉnh đã đồng bộ thành công 100% dữ liệu với CSDL quốc gia về đất đai với 3.041.511 thửa đất, gồm 315.815 thửa đất đã được hoàn thiện “đúng - đủ - sạch - sống”, chiếm 10,4% tổng số thửa đất; 2.725.696 thửa được rà soát, chuẩn hóa theo nhóm 2 để tiếp tục làm sạch trong giai đoạn tiếp theo; thu thập 611.171/947.038 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thu thập, đạt 64,5% và đã quét, nhập dữ liệu 301.072 thửa đất chưa có CSDL trước đây; xác thực dân cư, đối soát 1.437.444 chủ sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư, làm cơ sở tiến tới làm sạch thông tin nhân thân trên toàn hệ thống. Đây là khối lượng công việc rất lớn, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập tỉnh, dữ liệu phân tán, bản đồ đo vẽ nhiều thời kỳ, phần mềm vận hành khác nhau và hồ sơ giấy tồn đọng nhiều năm.

Kết quả có được từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác cấp tỉnh đến cơ sở, ban hành hàng loạt văn bản đôn đốc, kiểm tra tiến độ hàng tuần; thiết lập trụ sở chỉ huy tập trung, huy động 20 máy xử lý nội bộ, 5 máy đồng bộ, tổ điều hành trực 24/7, đảm bảo xử lý liên tục. Các cấp, ngành tổ chức truyền thông sâu rộng đến từng thôn, khu dân cư, huy động người dân cung cấp giấy chứng nhận, căn cước công dân, phối hợp xác thực dân cư - yếu tố quyết định tốc độ làm sạch dữ liệu.

Ngành TNMT phối hợp chặt chẽ với các ngành công an, thuế, khoa học và công nghệ, viễn thông... để xác thực dân cư, đối soát số liệu, kết nối chia sẻ theo quy trình một cửa liên thông; đồng thời, ứng dụng các công nghệ hiện đại để số hóa trực tuyến, hỗ trợ tạo lập dữ liệu và thử nghiệm, chuẩn bị nền tảng hệ điều hành đất đai thông minh cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Hoàng Xuân Hoàn - Phó Giám đốc Sở NN&MT cho biết: Chính nhờ các giải pháp đó, chiến địch đã bảo đảm hoàn thành yêu cầu trọng trâm của Trung ương về đồng bộ CSDL quốc gia lần đầu, chuẩn hóa nền dữ liệu đất đai của tỉnh sau sáp nhập. Kết quả của chiến dịch đã mang lại 4 nhóm giá trị cốt lõi, là nền tảng để Sở NN&MT nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn 2026-2030. Nhờ đó, tạo lập được bộ dữ liệu chuẩn - nền móng cho quản lý đất đai hiện đại.

Lần đầu tiên tỉnh có bức tranh đầy đủ toàn bộ hơn 3 triệu thửa đất trên phạm vi 148 xã, phường sau sáp nhập. Dữ liệu không gian, thuộc tính, hồ sơ quét được tổng hợp, chuẩn hóa, tạo nền tảng để tiếp tục làm sạch hàng năm. Hệ thống cũng xác lập hơn 1,9 triệu mã định danh thửa đất, tạo nền tảng tích hợp với địa chỉ số và CSDL quốc gia về dân cư trong thời gian tới.

Đây là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, giảm 30 - 50% thời gian xử lý hồ sơ; tăng cường hiệu quả quản lý giám sát đất đai. Bên cạnh đó, CSDL đất đai làm sạch giúp phát hiện nhanh sai phạm lấn chiếm, chuyển mục đích trái phép, thất thoát đất công; hỗ trợ công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thanh tra, kiểm tra; tạo cơ sở chính xác để tính và xây dựng bảng giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính, thẩm định ngân hàng...

Chiến dịch cũng tạo tiền đề cho việc xây dựng nền tảng hệ điều hành đất đai thông minh, cho phép quản lý vòng đời thửa đất, thúc đẩy xã hội hóa tạo lập CSDL... theo định hướng của Bộ Tài chính và tỉnh. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai kết nối đa ngành.

Việc kết nối, chia sẻ CSDL đất đai với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và thuế điện tử giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm sai sót và tăng tính minh bạch. Nâng cao chất lượng dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Đồng thời, giúp Sở NN&MT chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ngọc Lam