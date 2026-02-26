Nội lực Sơn Đông

Sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sơn Đông, Tây Sơn và Cao Phong, xã Sơn Đông bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô dân số và diện tích lớn hơn nhiều so với trước. Quy mô lớn hơn đồng nghĩa với kỳ vọng lớn hơn. Trong bối cảnh bộ máy vừa kiện toàn, địa bàn rộng, nhiều khó khăn chồng chất, nhưng kết thúc năm 2025, Sơn Đông vẫn hoàn thành 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Kết quả đó được tạo nên từ chính “nội lực” của địa phương.

Vững vàng trong chuyển động mới

2025 là năm có nhiều thay đổi sâu rộng. Bộ máy hành chính mới được sắp xếp, tổ chức lại toàn diện. Hàng trăm dự án, hồ sơ, công trình chuyển tiếp phải rà soát, bàn giao; riêng lĩnh vực đầu tư công tiếp nhận 212 dự án từ các xã cũ với tổng mức đầu tư trên 648 tỷ đồng...

Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp là điểm nhấn ấn tượng của xã nông thôn mới Sơn Đông.

Áp lực là rất lớn, song thay vì chững lại, cả hệ thống chính trị của xã đã nhanh chóng thích ứng với phong cách làm việc khẩn trương “vào việc ngay”, “không chờ đợi”, “tránh rườm rà”, để kịp thời giải quyết các vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn. Công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn nhanh chóng; các phòng, ban chuyên môn đi vào hoạt động nhịp nhàng. Trung tâm Phục vụ hành chính công nâng cấp và vận hành đồng bộ từ tháng 7/2025. Gần 7.000 hồ sơ được tiếp nhận trong 6 tháng, trong đó khoảng 96% giải quyết trước và đúng hạn.

Chuyển đổi số được triển khai thực chất. 100% văn bản đi - đến được xử lý trên môi trường điện tử; 100% thủ tục hành chính cập nhật trên Hệ thống dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 99%. Năm 2025, Sơn Đông xếp thứ 26/148 xã, phường của tỉnh về thực hiện chuyển đổi số - một kết quả đáng ghi nhận đối với địa phương vừa sáp nhập.

Trong lĩnh vực kinh tế, dù chịu tác động của hạn hán đầu vụ Đông Xuân và thiên tai, lũ lụt, sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì ổn định với tổng diện tích gieo trồng trên 2.500ha; sản lượng lương thực cây có hạt đạt gần 8.000 tấn. Trên 70% diện tích lúa sử dụng giống chất lượng cao; cơ giới hóa đạt hơn 90% các khâu sản xuất.

Thương mại dịch vụ phát triển mạnh với 1.380 hộ kinh doanh cá thể; 178 doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng thu ngân sách xã ước đạt 251 tỷ đồng, bằng gần 160% kế hoạch giao. Đó không chỉ là con số tăng trưởng, mà còn là biểu hiện của niềm tin thị trường và sự năng động của người dân.

Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, giao thông và các làng nghề truyền thống, Sơn Đông có lợi thế lớn về phát triển các ngành nghề thương mại - dịch vụ...

Văn hóa xã hội cũng ghi dấu ấn với 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 44/44 thôn đạt “Thôn văn hóa”. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên 95%. Gần 400 lao động được tạo việc làm mới; 15 người hoàn tất thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Có thể nói, 2025 là một năm nhiều biến động nhưng Sơn Đông vẫn giữ vững an ninh chính trị, không phát sinh “điểm nóng”. Công tác tiếp dân được duy trì nền nếp. Niềm tin của người dân vì thế được củng cố.

Tại Sơn Đông, người dân dành sự tin tưởng cao cho chính quyền nhờ sự đồng hành sát sao, tinh thần chung tay và chia sẻ được thể hiện từ những việc nhỏ nhất.

Chủ động thích ứng và quyết liệt hành động

Phân tích sâu hơn, có thể thấy thành quả năm 2025 bắt nguồn từ ba nhân tố cốt lõi. Thứ nhất, sự thống nhất và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy, HĐND, UBND xã tập trung cao độ cho việc ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc. Bộ máy mới vận hành theo hướng chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương và nền nếp.

Thứ hai, tinh thần đồng thuận của Nhân dân. Trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính, nếu không có sự ủng hộ của người dân, mọi chính sách đều khó đi vào cuộc sống. Việc người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng kinh doanh, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến chính là minh chứng cho niềm tin ấy.

Thứ ba, sự chủ động ứng phó với khó khăn. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ban đầu ở 2 hộ nhưng sau đó không phát sinh ổ dịch mới. Bão lũ gây ngập úng hàng trăm ha hoa màu và thủy sản, song công tác phòng chống thiên tai được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Bên cạnh kết quả đạt được, Sơn Đông vẫn đối mặt với những hạn chế như: Nông nghiệp hàng hóa chưa hình thành vùng sản xuất quy mô lớn; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch tập trung mới đạt 25,76%; vẫn còn hồ sơ hành chính quá hạn do nguyên nhân chủ quan và phần mềm chưa đồng bộ. Đây là những thách thức cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Khơi dậy và phát huy nội lực

Bước sang năm 2026, Sơn Đông đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,5% và hoàn thành 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trao đổi về định hướng thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Tuấn cho biết, địa phương xác định phát triển dựa trên các trụ cột: Lợi thế vị trí địa lý; nguồn lực nội sinh về văn hóa - xã hội; tinh thần chủ động, linh hoạt thích ứng, không tự bằng lòng với kết quả đạt được. Trước hết là khẩn trương tập trung triển khai và hoàn thiện công tác quy hoạch tổng thể của xã theo quy hoạch đô thị ven Sông Lô đã được tỉnh phê duyệt. Tạo không gian tăng trưởng, phát triển dài hạn.

Giải pháp thứ hai là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị cao, hình thành vùng sản xuất tập trung, nhân rộng mô hình trồng hoa, cây cảnh, phát triển kinh tế vườn gắn với thương mại điện tử. Đồng thời cần mạnh dạn lựa chọn một số mô hình trọng tâm, hỗ trợ đến cùng để tạo điểm đột phá thay vì dàn trải.

Thứ ba là đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số thực chất và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo đó, yêu cầu từng cán bộ phải nâng cao kỷ luật hành chính công vụ, hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn; đồng thời tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen, tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chủ động triển khai các phương án khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như Cụm công nghiệp Đình Chu, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cần được đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và Nhân dân.

Thứ tư là khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nguồn lực nội sinh từ văn hoá. Coi đó là sức mạnh mềm để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng bền vững. Thông qua việc từng bước kiến tạo, thúc đẩy phát triển du lịch văn hoá, du lịch học đường trên cơ sở gắn kết hài hoà giữa các yếu tố bảo tồn và khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hoá.

Cuối cùng là giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện để thu hút đầu tư. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

“Điều quan trọng nhất là giữ được tinh thần đoàn kết sau sáp nhập, coi khó khăn thách thức là động lực đổi mới. Mỗi cán bộ phải nêu gương, mỗi người dân phải đồng hành. Khi nội lực được khơi dậy, Sơn Đông không chỉ hoàn thành chỉ tiêu, mà còn vươn lên mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2025-2030”, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Tuấn chia sẻ.

Từ một xã mới sáp nhập với nhiều bộn bề công việc, Sơn Đông cho thấy nội lực không phải là khái niệm trừu tượng, mà được thể hiện bằng sự chủ động thích ứng, nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Khi nội lực được tổ chức, dẫn dắt và khơi thông hiệu quả, đó sẽ là động lực bền bỉ cho những bước phát triển dài lâu, tạo nền tảng để Sơn Đông tự tin bước vào năm 2026 với khát vọng tăng trưởng hai con số, phát triển xanh và bền vững.

Quang Nam