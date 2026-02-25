Mở hướng làm giàu cho người dân xã Phú Mỹ

Những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại xã Phú Mỹ. Từ những diện tích trồng keo, bạch đàn kém hiệu quả, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển sang phát triển cây chanh tứ thì và cây lá giang. Không chỉ nâng cao thu nhập, các mô hình này còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.

Hiện nay, toàn xã Phú Mỹ có gần 20ha cây lá giang, tập trung chủ yếu tại các khu 1, 2, 3 Liên Hoa. Đây là loại cây dễ trồng, phù hợp với điều kiện đất đồi, ít tốn công chăm sóc nhưng mang lại nguồn thu ổn định.

Mô hình trồng lá giang tại các khu 1, 2, 3 Liên Hoa, xã Phú Mỹ phát triển xanh tốt, cho thu hoạch quanh năm.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuất ở khu 2 Liên Hoa là một trong những hộ tiên phong trồng lá giang với diện tích 1ha. Ông Tuất cho biết, trước đây diện tích này chủ yếu trồng keo, nhưng chu kỳ dài, thu nhập thấp. Sau khi tìm hiểu nhu cầu thị trường và được địa phương khuyến khích chuyển đổi, ông quyết định trồng cây lá giang.

"Cây lá giang dễ trồng, ít sâu bệnh, sau khoảng 5 - 6 tháng bắt đầu cho thu hoạch. Trung bình mỗi tháng cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng. So với trồng keo, hiệu quả kinh tế cao hơn và có nguồn thu ổn định. Lá giang hiện được thu mua thường xuyên để cung cấp cho thị trường trong, ngoài tỉnh. Nhờ đầu ra ổn định, người dân yên tâm đầu tư, chăm sóc, mở rộng diện tích" - ông Tuất chia sẻ.

Không chỉ cây lá giang, cây chanh tứ thì cũng đang trở thành cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao tại địa phương. Tiêu biểu là mô hình trồng chanh của gia đình ông Hà Thìn ở khu 5 với tổng diện tích 6ha, khoảng 3.600 gốc chanh, sản lượng đạt khoảng 100 tấn quả mỗi năm.

Trước đây, ông Thìn làm nghề thợ sơn, thu nhập bấp bênh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Gia đình chỉ có 1ha đất đồi trồng keo, hiệu quả không cao. Sau khi tìm hiểu các mô hình trồng chanh hiệu quả tại các địa phương, ông quyết định chuyển đổi diện tích đất hiện có, đồng thời thuê thêm 5ha đất để phát triển mô hình trồng chanh tứ thì.

Vườn chanh tứ thì rộng 6ha của gia đình ông Hà Thìn với 3.600 gốc, sản lượng đạt khoảng 100 tấn quả mỗi năm.

Ông Hà Thìn cho biết: “Ban đầu tôi cũng rất lo vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Tôi đã trực tiếp đến các nhà vườn ở Lào Cai, Tuyên Quang để học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Khi đã nắm vững kỹ thuật, tôi bắt tay vào trồng và từng bước mở rộng diện tích. Đến nay, vườn chanh cho thu hoạch ổn định, với giá bán trung bình khoảng 25.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập khá cao”.

Theo ông Thìn, ưu điểm của chanh tứ thì cho quả quanh năm, dễ tiêu thụ. Tuy nhiên, trong quá trình trồng, cây chanh cũng thường gặp một số loại sâu bệnh, nếu không phát hiện, xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả. Để hạn chế sâu bệnh, ông thường xuyên kiểm tra vườn, áp dụng các biện pháp sinh học, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình, tăng cường bón phân hữu cơ để cây phát triển khỏe mạnh. Nhờ vậy, năng suất và chất lượng quả luôn được đảm bảo.

Nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ mô hình, gia đình ông Thìn có kế hoạch mở rộng thêm 4ha chanh trong thời gian tới, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cây chanh tứ thì sinh trưởng, phát triển tốt trên đất đồi xã Phú Mỹ, cho quả quanh năm, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.

Đồng chí Bùi Trung Quốc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Mỹ cho biết: Việc phát triển cây chanh tứ thì và cây lá giang là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thời gian qua, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tận dụng lợi thế đất đồi để phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao. Cây lá giang và chanh tứ thì là những mô hình tiêu biểu, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Theo đồng chí Bùi Trung Quốc, xã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng diện tích các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, đồng thời định hướng sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và tinh thần chủ động của người dân, cây chanh tứ thì và cây lá giang đang từng bước khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng xã Phú Mỹ ngày càng phát triển bền vững.

Hoàng Hương