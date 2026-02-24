Nỗ lực vì một Việt Nam xanh

Thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây phân tán, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường bền vững.

Ngay sau khi Đề án được ban hành, tỉnh đã xây dựng kế hoạch trồng cây xanh phân tán giai đoạn 2021-2025; ban hành kế hoạch trồng rừng, trồng cây hằng năm; đồng thời tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là trồng cây phải gắn với chăm sóc, bảo vệ, bảo đảm cây sinh trưởng lâu dài, phát huy giá trị kinh tế, sinh thái và cảnh quan.

Mục tiêu đặt ra là mỗi năm, toàn tỉnh trồng mới hàng triệu cây xanh phân tán, cây bóng mát tại công viên, khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, đơn vị, trường học, các tuyến giao thông và khu vực nông thôn. Việc tận dụng tối đa quỹ đất trồng cây không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ đất, điều hòa nguồn nước, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Xác định nguồn lực là yếu tố quyết định, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn vốn cho công tác trồng và bảo vệ cây xanh. Bên cạnh nguồn đầu tư công, địa phương chú trọng huy động sự đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp, vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân; lồng ghép hiệu quả với Kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án phát triển hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, giao thông có hạng mục trồng cây xanh.

Cùng với đó, việc huy động nguồn lực lao động xã hội được triển khai sâu rộng, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Trách nhiệm quản lý, chăm sóc cây sau trồng được giao cụ thể tới từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, bảo đảm hiệu quả bền vững.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia trồng cây, chăm sóc cây phân tán gắn với các phong trào thi đua yêu nước...

Xã Xuân Đài tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Đức Giang cho biết: Hưởng ứng Đề án “Vì một Việt Nam xanh”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định công tác trồng và chăm sóc cây xanh không chỉ là một phong trào thi đua mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, các cấp bộ Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai sâu rộng các hoạt động như Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, công trình “Hàng cây thanh niên”, “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”, gắn trồng cây với xây dựng cảnh quan đô thị và nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Riêng năm 2025, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã trồng mới trên 905 nghìn cây xanh các loại, góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng xanh hơn, đáng sống hơn, góp phần cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững”.

Giai đoạn 2021-2025, diện tích trồng cây xanh tập trung toàn tỉnh đạt trên 94 nghìn ha, tương đương gần 157 triệu cây; trồng cây xanh phân tán đạt 21,3 triệu cây, vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả này thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Quan trọng hơn, phong trào trồng và chăm sóc cây xanh đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, từng bước hình thành nếp sống xanh, tiêu dùng xanh trong cộng đồng; đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đề án “Trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” được triển khai hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Việc xác định trồng cây xanh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với quy hoạch phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới nâng cao đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội, mục tiêu xây dựng Phú Thọ xanh - sạch - đẹp đang từng bước trở thành hiện thực, đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung vì một Việt Nam xanh, phát triển bền vững.

Lệ Oanh