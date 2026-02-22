Giá thịt heo giảm sau Tết

Sau kỳ nghỉ dài ngày, sức mua thịt yếu khiến giá heo hơi và heo thịt tại nhiều địa phương đồng loạt giảm so với trước Tết.

Tại miền Bắc, thương lái ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên thu mua heo hơi quanh mức 73.000 đồng một kg, giảm gần 9% so với trước Tết. Một số địa phương như Lào Cai, Lai Châu ghi nhận giá khoảng 70.000 đồng một kg.

Còn tại miền Trung, heo hơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Đăk Lăk giao dịch quanh mức 71.000 đồng một kg, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường miền Nam biến động nhẹ hơn nhưng cũng quay đầu giảm về gần 71.000 đồng một kg.

Diễn biến này được phản ánh rõ tại khâu trung chuyển. Báo cáo từ Chợ đầu mối Hóc Môn cho thấy lượng thịt heo về chợ những ngày gần đây chỉ đạt bình quân 55-60 tấn mỗi ngày, giảm tới 80% so với cao điểm cận Tết. Nhiều thương nhân chưa quay lại hoạt động sau kỳ nghỉ khiến lượng hàng nhập chợ sụt giảm. Sức mua tại chợ cũng thấp hơn khoảng 30-50% so với trước Tết, cho thấy nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi.

Giá heo hơi đi xuống kéo theo mặt bằng giá bán lẻ điều chỉnh. Tại các hệ thống siêu thị, nhiều sản phẩm thịt heo đang được bán trong khoảng 100.000-180.000 đồng một kg, đồng thời áp dụng chương trình khuyến mãi 10-20% cho hội viên.

Ở chợ truyền thống tại TP HCM, thịt ba chỉ còn 150.000-170.000 đồng một kg, giảm khoảng 10.000 đồng so với trước Tết. Sườn non phổ biến 150.000-180.000 đồng một kg. Các loại nạc dăm, mông, vai giảm 5-7%, xuống còn 100.000-130.000 đồng một kg.

Ở góc độ thị trường ngắn hạn, tiểu thương cho rằng sức mua giảm là nguyên nhân chính khiến giá hạ nhiệt. Bà Hạnh, tiểu thương chợ Xóm Mới, phường An Hội Đông, cho biết nhiều trường học và nhà máy chưa hoạt động trở lại bình thường, trong khi một bộ phận người dân vẫn còn ở quê sau Tết nên lượng khách mua giảm rõ rệt. Nếu giữ giá cao, tiểu thương khó tiêu thụ và dễ tồn hàng.

Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ cho rằng người dân đã dự trữ thực phẩm trước Tết nên nhu cầu mua mới còn thấp. Các doanh nghiệp chế biến hiện chủ yếu sản xuất theo đơn hàng thực tế thay vì tăng công suất như giai đoạn cao điểm.

Bên cạnh đó, nguồn cung thịt nhập khẩu duy trì ở mức cao tạo thêm áp lực cạnh tranh. Theo số liệu từ Cục Hải quan, năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 978.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 2 tỷ USD, tăng 11,6% về lượng và tăng 12,2% về trị giá so với năm 2024. Riêng thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 183.400 tấn, trị giá 418,5 triệu USD, tăng 18,75% về lượng và tăng 20,88% về trị giá. Giá nhập khẩu bình quân khoảng 2.273 USD một tấn, giảm 2,8%.

Trong cơ cấu nguồn cung, Nga chiếm 48,44% lượng thịt lợn nhập khẩu; tiếp đến là Brazil với 31%. Các thị trường như Đức, Canada và Hà Lan chiếm tỷ trọng nhỏ hơn. Nguồn hàng ngoại ổn định giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn nguyên liệu, qua đó làm giảm áp lực thu mua heo trong nước.

Theo các chuyên gia, giá heo hơi có thể cải thiện khi hoạt động sản xuất và học tập trở lại bình thường, nhu cầu tiêu dùng tăng dần sau tháng Giêng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tổng nguồn cung trong nước ổn định và nhập khẩu duy trì ở mức cao, khả năng tăng mạnh là không lớn. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục dao động quanh vùng hiện tại trước khi bước vào chu kỳ tiêu thụ mới.

