Khai thác lợi thế nông sản đặc trưng

Là tỉnh có địa hình đa dạng, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có thể sản xuất quy mô theo hướng hàng hóa, Phú Thọ đã và đang nỗ lực xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng nông sản để mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm. Ðể phát huy lợi thế, tỉnh tập trung vào xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ, kết nối thị trường, biến nông sản thành sản phẩm chủ lực, cạnh tranh trên thị trường.

Thay đổi tư duy sản xuất

Những ngày cuối năm, người trồng bưởi ở các xã Chí Đám, Bằng Luân, Tây Cốc, Đoan Hùng nhộn nhịp thu hoạch bưởi để giao cho thương lái, vận chuyển đi khắp nơi trong cả nước, phục vụ người tiêu dùng đón Tết cổ truyền. Những trái bưởi chín vàng được đóng gói bắt mắt với đầy đủ tem nhãn, mã QR thể hiện rõ tư duy sản xuất của người trồng bưởi nơi đây đã thay đổi đáng kể.

Chè là một trong những nông sản đặc trưng của Phú Thọ, có dư địa và tiềm năng lớn trong xuất khẩu.

Đồng chí Nguyễn Song Toàn - Chủ tịch UBND xã Bằng Luân, một trong những xã có diện tích bưởi lớn nhất tỉnh chia sẻ: “Trước đây, người trồng bưởi chỉ tập trung vào việc nâng cao năng suất mà chưa chú trọng đến việc tăng chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Từ khi bưởi Đoan Hùng xây dựng được thương hiệu, người trồng bưởi đã có sự thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chú trọng đến chất lượng sản phẩm; đầu tư bao bì, mẫu mã, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, từ đó phát huy được lợi thế đặc trưng của thương hiệu bưởi Đoan Hùng”.

Phú Thọ có nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng, có tiềm năng xây dựng sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao như bưởi Đoan Hùng, chè xanh, rau sắn chua Phú Thọ, cam Cao Phong, măng nứa Kim Bôi, thanh long ruột đỏ Lập Thạch, Chân Mộng, mía Mường Thàng, mật ong, rau su su Tam Đảo, gà Lạc Thủy, gà nhiều cựa Tân Sơn... Phát huy tiềm năng, lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tỉnh đang đẩy mạnh triển khai chương trình OCOP, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm gia tăng giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Theo định hướng, chương trình OCOP được triển khai như một trụ cột trong phát triển kinh tế nông thôn, lấy nội lực của người dân và cộng đồng làm trung tâm. Trọng tâm của chương trình là phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế của từng địa phương theo chuỗi giá trị, với sự tham gia chủ động của kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể.

OCOP không chỉ là việc lựa chọn và công nhận các sản phẩm đặc trưng, mà còn hướng tới thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, sang sản xuất hàng hóa có tiêu chuẩn, thương hiệu, chú trọng thị trường tiêu thụ ổn định và bền vững.

Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình OCOP đã tạo sức lan tỏa rõ nét trong cộng đồng dân cư nông thôn. Nhiều chủ thể sản xuất chủ động đầu tư cải tiến quy trình, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Không ít sản phẩm được chú trọng đổi mới bao bì, nhãn mác, xây dựng câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên của địa phương, qua đó tạo dấu ấn riêng trên thị trường.

Phát huy lợi thế đặc trưng

Xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý giúp cam Cao Phong nâng cao giá trị.

Với 689 sản phẩm được công nhận đạt hạng OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm được công nhận đạt hạng 5 sao; 100 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Đây chính là lợi thế để nông nghiệp Phú Thọ phát triển theo con đường hiện đại, bền vững, ổn định và thân thiện với môi trường.

Chuyển đổi số, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội là cơ hội để nông sản Phú Thọ vươn ra các thị trường lớn, đặc biệt là hướng tới thị trường xuất khẩu. Ông Bùi Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Để tiếp tục phát triển các mặt hàng nông sản đặc trưng có giá trị cao, tỉnh đã quy hoạch chi tiết vùng sản xuất, chế biến tập trung; huy động các cơ sở nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào cuộc với nông dân và doanh nghiệp trong tất cả các khâu từ sản xuất, lai tạo giống, thâm canh, bảo quản, chế biến đến hỗ trợ sản xuất, xây dựng thương hiệu. Từ đó tạo đột phá về năng suất, chất lượng của các mặt hàng nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân có các sáng kiến, giải pháp khoa học kỹ thuật, công nghệ trong việc nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Cùng với xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích người dân mở rộng diện tích cho những mặt hàng nông sản thế mạnh, các cấp, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với sản xuất và thương mại sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là hỗ trợ tạo lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa đặc thù có lợi thế của tỉnh như chè, cây ăn quả có múi và các sản phẩm từ thủy sản; duy trì, phát triển bền vững những thương hiệu đã có để khẳng định vị thế trên thị trường trong phát triển nông sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quân Lâm