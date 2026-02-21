Triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 14 đối tượng

Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ và tuyệt đối không tham gia hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Tang vật vụ đánh bạc. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 20/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc trên sông Hồng, bắt giữ 14 đối tượng.

Trước đó, qua quá trình nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện 1 ổ nhóm các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội.

Ngày 12/2, tại khu vực đường Bát Tràng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng, 2 thuyền, 4 ôtô cùng nhiều điện thoại di động có liên quan.

Cơ quan Công an xác định, các đối tượng trên lợi dụng địa hình sông nước phức tạp, ít người chú ý vào ban đêm cũng như lựa chọn địa điểm phạm tội ở giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, để được tham gia đánh bạc, các con bạc phải được người quen của các đối tượng giới thiệu. Hằng ngày, các đối tượng này tập trung tại khu vực cây xăng Xuân Quan, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, con bạc được các đối tượng cảnh giới chờ sẵn đưa xuống thuyền nhỏ neo đậu ở bờ sông Bắc Hưng Hải rồi di chuyển ra thuyền lớn để trôi hoặc neo đậu trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng trên theo quy định.

Tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc không những làm cho nhiều gia đình kiệt quệ, điêu đứng về kinh tế, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mà còn là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội khác như: Trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp, cướp giật tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”...

Lực lượng chức năng khuyến cáo, để góp phần phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, người dân cần cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ và tuyệt đối không tham gia hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nếu phát hiện hoạt động đánh bạc, người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để sớm có phương án xử lý.

