Tai nạn giao thông giảm trong ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Trong ngày, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 41 người - Ảnh minh họa

Theo đó, trong ngày, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 41 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 21 vụ (-46,65%), giảm 8 người chết (-33,33%), giảm 10 người bị thương (-24,39%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 46 vụ TNGT, làm chết 24 người, bị thương 41 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 20 vụ (-23,08%), giảm 7 người chết (-29,16%), giảm 10 người bị thương (-24,39%).

Đường sắt không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, không tăng không giảm về số vụ.

Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 01 vụ (-100%), giảm 01 người chết (-100%).

Trong ngày, cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.129 trường hợp vi phạm; tạm giữ 31 xe ô tô, 1.751 xe mô tô, 85 phương tiện khác; tước 147 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.083 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 1.570 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.417 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 2 trường hợp; quá khổ giới hạn 0 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 0 trường hợp; chở quá số người quy định 16 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 21 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 16 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 1 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp.

Theo chinhphu.vn