Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tai nạn giao thông giảm trong ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 17/2 (ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ).

Tai nạn giao thông giảm trong ngày đầu tiên của năm Bính Ngọ

Trong ngày, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 41 người - Ảnh minh họa

Theo đó, trong ngày, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người, bị thương 41 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 21 vụ (-46,65%), giảm 8 người chết (-33,33%), giảm 10 người bị thương (-24,39%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 46 vụ TNGT, làm chết 24 người, bị thương 41 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 20 vụ (-23,08%), giảm 7 người chết (-29,16%), giảm 10 người bị thương (-24,39%).

Đường sắt không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, không tăng không giảm về số vụ.

Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 01 vụ (-100%), giảm 01 người chết (-100%).

Trong ngày, cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 6.129 trường hợp vi phạm; tạm giữ 31 xe ô tô, 1.751 xe mô tô, 85 phương tiện khác; tước 147 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.083 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 1.570 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.417 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 2 trường hợp; quá khổ giới hạn 0 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 0 trường hợp; chở quá số người quy định 16 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 21 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 16 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 1 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp.

Theo chinhphu.vn


Theo chinhphu.vn

 Từ khóa: Tai nạn giao thông Cảnh sát giao thông Người bị thương An toàn giao thông Chở quá số người quy định Tết nguyên đán Đầu tiên Nghỉ tết Vi phạm Phương tiện
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mùa xuân trong doanh trại

Mùa xuân trong doanh trại
2026-02-17 18:25:00

baophutho.vn Dịp Tết, mời quý vị cùng tới thăm Trung đoàn 165, Sư đoàn 321, Quân đoàn 12. Mùa Xuân đã về đến doanh trại, với những người lính.

Cánh tay nối dài giữ bình yên cơ sở

Cánh tay nối dài giữ bình yên cơ sở
2026-02-16 14:35:00

baophutho.vn Trong những ngày cuối năm, khi từng con đường làng rực rỡ cờ hoa, hương Xuân lan tỏa khắp thôn xóm, không khí Tết rộn ràng gõ cửa mỗi gia đình...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long