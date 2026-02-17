Đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ 10h sáng mùng 1, camera AI “không nghỉ Tết”

Quá trình kiểm soát nồng độ cồn đối với các tài xế được thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn của tài xế - Ảnh: HỒNG QUANG

Cục Cảnh sát giao thông phát đi thông báo từ 10h sáng 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), cảnh sát giao thông sẽ đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Cơ quan này cho biết đây là mệnh lệnh của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Phạm vi kiểm soát được thực hiện trên toàn quốc.

Đây đồng thời là một trong các nhiệm vụ trong tổng thể kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng nhấn mạnh người dân cần chấp hành nghiêm các quy tắc về trật tự an toàn giao thông, không vì ngày Tết mà lơ là.

Một số vi phạm khác diễn ra phổ biến dịp Tết như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ... sẽ bị hệ thống camera giám sát, đặc biệt là các cụm camera AI, ghi nhận và xử lý nghiêm.

“Hệ thống camera hoạt động 24/7 và không nghỉ lễ Tết, các tài xế cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định”, đại diện Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo.

Trong ngày 16/2 (29 Tết), lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát 62.773 lượt xe cộ các loại (1.924 xe khách, 2.662 xe tải, 12.531 xe con, 44.398 xe mô tô, 1.635 xe thô sơ và phương tiện khác). Qua đó, cảnh sát đã phát hiện 2.285 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xử lý nghiêm một số hành vi khác như: không có giấy phép lái xe (882 trường hợp); không có đăng ký xe (720 trường hợp); không có gương chiếu hậu (61 trường hợp)...

Nguồn: Tuoitre.vn