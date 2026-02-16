Đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân vui đón Tết Bính Ngọ

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, động viên cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang đang ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Cùng đi có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi thăm, kiểm tra công tác trực Tết tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh.

Thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong ngày cuối năm các đơn vị vẫn duy trì 100% quân số. Đồng chí nhấn mạnh, trong khi các gia đình đang chuẩn bị sum vầy, các chiến sĩ phải gác lại niềm riêng để đảm bảo bình yên cho Nhân dân vui Xuân đón Tết, đây là sự hy sinh rất lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường công tác nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; thực hiện nghiêm các phương án, kế hoạch đã đề ra; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra vũ khí, trang thiết bị nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm hỏi, động viên lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Thời gian tới, nhất là trong dịp cao điểm Tết, lực lượng Cảnh sát cơ động cần chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, tuần tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm của tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội xuân và các sự kiện chính trị sau Tết, nhất là chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tăng cường tuần tra vũ trang, trấn áp tội phạm để người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm Trung tâm chỉ huy của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phát huy tinh thần đoàn kết, ứng trực 24/24h để xử lý kịp thời các nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn trong dịp Tết. Với đặc thù địa hình tỉnh rộng, đơn vị cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, từng bước cải tiến và số hóa công tác quản lý; chủ động xây dựng phương án phòng ngừa tại từng địa bàn dân cư, các khu công nghiệp. Thời điểm Tết thường tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ, cứu nạn, cứu hộ, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đại đội trinh sát cơ giới 1 - Bộ CHQS tỉnh.

Tại Đại đội trinh sát cơ giới 1 - Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh: Phú Thọ có vị trí chiến lược quan trọng, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra ngày càng cao, nhất là đối với lực lượng trinh sát. Đồng chí đề nghị đơn vị cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, ý chí sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đồng thời quan tâm xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội trinh sát cơ giới 1 - Bộ CHQS tỉnh.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết, nhiều cán bộ, chiến sĩ LLVT phải gác lại niềm riêng, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Công an, Quân đội trên địa bàn, chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sức khỏe, thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; cùng với người dân Đất Tổ đón một cái Tết thật bình yên, đầm ấm và an toàn.

Đinh Vũ