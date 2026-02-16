Nhịp cầu đoàn viên trên dòng Lô lịch sử

Sáng 16/2, đôi bờ sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng bừng sáng trong sắc đỏ của cờ hoa và những gương mặt rạng rỡ. Trong không khí hối hả của ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tiếng nói cười lẫn trong tiếng máy nổ xình xịch, tiếng bước chân rầm rập của các chiến sĩ công binh hòa cùng tiếng sông rì rào như bản giao hưởng của “Ý Đảng - Lòng dân”. Lễ thông cầu phao Đoan Hùng chính thức diễn ra, ghi dấu một kỳ tích về tốc độ và tinh thần trách nhiệm ngay trên dòng sông lịch sử - nơi vang lừng những chiến công oanh liệt của cha ông trong kháng chiến chống Pháp.

Nhân dân địa phương hân hoan trong ngày thông xe cầu phao Đoan Hùng.

Để có được nhịp cầu vắt ngang dòng nước xiết hôm nay là cả một cuộc chạy đua với thời gian, “thần tốc” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đáng trân quý hơn cả là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bắc cầu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ Tết, có người vừa trở về sum họp với gia đình sau một năm công tác vất vả, có người đang chuẩn bị đón Xuân bên cha mẹ, vợ con... nhưng khi “mệnh lệnh từ trái tim” vang lên, tất cả đều sẵn sàng gác lại niềm vui riêng, nhanh chóng trở lại đơn vị, lên đường thực hiện nhiệm vụ không một chút do dự. Tinh thần ấy không chỉ là việc chấp hành mệnh lệnh mà còn là minh chứng sống động cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của Công an Nhân dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết.

Chiến sĩ các đơn vị quân đội hỗ trợ người dân thu hái hoa màu, bàn giao mặt bằng thi công đường dẫn xuống bến.

Kỳ tích này được tạo nên bởi bàn tay và khối óc của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) cùng các đơn vị phối hợp; với sự huy động tổng lực trang thiết bị, khí tài hiện đại.

Công trình cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô có chiều dài trên 220m, bề rộng mặt cầu 6m đã hoàn thành chỉ trong vòng 2 ngày thi công kể từ cuộc họp do đồng chí Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào chiều thứ Bảy, ngày 14/2 vừa qua. Đây là nỗ lực vượt bậc khi phải đối mặt với điều kiện thủy văn phức tạp và địa hình lòng sông biến đổi. Sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng giữa quân đội, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp cung ứng điện lực, vật tư đã giúp nhịp cầu vươn dài đúng tiến độ. Đặc biệt, với tinh thần “tất cả vì nhịp cầu thông suốt”, Nhân dân địa phương đã không ngần ngại giúp đỡ lực lượng thi công, sẵn sàng giải phóng mặt bằng, tự nguyện chặt bỏ hoa màu để phục vụ công tác lắp đặt cầu phao một cách nhanh nhất.

Cán bộ Đội Điện lực khu vực Đoan Hùng thần tốc làm nhiệm vụ, đảm bảo kéo điện phục vụ thi công.

Trên đường dẫn xuống cầu phao, Nhân dân xã Đoan Hùng và các địa phương lân cận đổ về mỗi lúc một đông, ai nấy đều hân hoan như đi trảy hội. Chị Hà Thị Tâm (xã Đoan Hùng) phấn khởi chia sẻ: Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi chứng kiến cây cầu được thi công nhanh chóng đến bất ngờ, mới hôm qua thôi, chỗ tôi đứng đây đang là ruộng ngô, là những luống rau xanh mà hôm nay là trở thành đoạn đường được gia cố vững chắc. Dịp Tết này, người dân 2 bên sông qua lại thật thuận tiện. Đặc biệt là từ nay, các cháu nhỏ đi học, công nhân đi làm không phải đi vòng xa hàng chục cây số, vừa thuận tiện lại tiết kiệm chi phí...

Các lực lượng thi công trong điều kiện thủy văn và địa hình phức tạp.

Là một trong những công dân đầu tiên di chuyển qua cầu phao bằng ô tô của gia đình, bà Đào Thị Bình (xã Đoan Hùng) xúc động: "Suốt cả đêm qua, bà con thao thức không ngủ được, nhiều người gác lại việc nhà ngày Tết để xuống bến, dõi theo tiến độ thi công. Có thể nói rằng, Tết Bính Ngọ năm nay, niềm vui đã nhân lên nhiều lần với người dân ở đây khi di chuyển qua cầu dễ dàng, thuận tiện.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ gác lại niềm vui riêng bên gia đình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Những ánh mắt lấp lánh, những cái vẫy tay rối rít khi những chiếc xe đầu tiên lăn bánh trên mặt cầu vững chãi đã nói thay lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến Đảng, Nhà nước và Quân đội. Nhịp cầu phao hôm nay không chỉ nối liền hai bờ sông Lô mà còn là biểu tượng của tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ”.

Phát biểu tại buổi lễ thông xe cầu phao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của các lực lượng để người dân có một cái Tết an vui, đầm ấm. Khẳng định công trình hôm nay không chỉ nối liền hai bờ sông Lô mà còn là biểu tượng nối liền ý Đảng với lòng dân, là minh chứng rõ nét cho tinh thần “lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất”, tất cả đều hướng về Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Cầu phao Đoan Hùng chính thức thông xe.

Công trình được đưa vào sử dụng ngay trước thềm chuyển giao sang năm mới để phục vụ Nhân dân khu vực xã Đoan Hùng và vùng lân cận thuận lợi di chuyển, giao thương, sum họp, đoàn viên, vui xuân, đón Tết trong không khí an tâm, an toàn và phấn khởi. Công trình cũng là minh chứng rõ nét về phẩm chất chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ - Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Giữa không gian bao la của dòng sông lịch sử, nhịp cầu mới hiện hữu như một dải lụa mềm, thắt chặt thêm tình quân dân, mang theo khát vọng về một năm mới Bính Ngọ sung túc, bình an và phát triển.

Lê Hoàng