Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập 23 điểm hỗ trợ người dân về quê đón Tết

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông và tổ chức các điểm hỗ trợ Nhân dân về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phòng CSGT Công an tỉnh đã lập 23 điểm hỗ trợ người dân về quê đón Tết trên các tuyến giao thông trọng điểm.
Theo đó, từ ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp), Phòng CSGT Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 23 điểm hỗ trợ người dân về quê đón Tết trên các tuyến giao thông trọng điểm như: Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; các tuyến Quốc lộ 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 6, 12B, 32, 32C; đường Hòa Lạc – Hòa Bình...
Cùng với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), lực lượng CSGT tập trung hỗ trợ các đoàn phương tiện chở người dân và các đoàn xe mô tô của người dân về quê ăn Tết; chuẩn bị nước uống, bánh, sữa và một số nhu yếu phẩm thiết yếu để tiếp sức cho người dân trên hành trình về quê. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra cơ động cũng được tăng cường; niêm yết biển “Điểm hỗ trợ Nhân dân về quê ăn Tết” và công khai số điện thoại chỉ huy để người dân thuận tiện liên hệ khi cần thiết.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên hành trình về quê đón Tết.
Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT bố trí trực 100% quân số từ 13 giờ ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp) đến 7 giờ ngày 17/2/2026 (tức ngày mùng 1 Tết) và từ 13 giờ ngày 20/2/2026 (tức ngày mùng 4 Tết) đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 Tết), nhằm bảo đảm TTATGT phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.
Huy Thắng
