Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều văn bản quy phạm pháp luật được bãi bỏ, thay thế bằng các quy định, chính sách mới. Từ ngày 1/1/2026, 15 luật bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó có nhiều luật tác động trực tiếp đến đời sống người dân như Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Việc làm, Luật Tư pháp người chưa thành niên... Cùng với đó là hàng loạt nghị định, thông tư hướng dẫn mới được ban hành. Trước yêu cầu đó, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực.

Đông đảo Nhân dân các xóm Đanh, Đào, Lâm, xã Mường Vang tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Tại xã Mường Vang, hội nghị PBGDPL được tổ chức tại Nhà văn hóa xóm Đanh đã thu hút 165 đại biểu là người dân các xóm Đanh, Đào, Lâm tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình; thủ tục đăng ký khai sinh, chứng thực; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; công tác giảm nghèo và quy trình rà soát, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các nội dung đều gắn với thực tiễn khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, giúp người dân tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Bùi Văn Lập - Trưởng xóm Đanh cho biết: Những nội dung pháp luật được trao đổi tại hội nghị rất thiết thực, cần thiết đối với chúng tôi khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động đã phát sinh nhiều cái mới khiến bà con Nhân dân lúng túng. Phần trao đổi, thảo luận giữa người dân và báo cáo viên trong hội nghị cũng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng thực hiện thủ tục hành chính cho bà con trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở hình thức hội nghị trực tiếp, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh còn được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt như sân khấu hóa, tổ chức các cuộc thi trực tuyến, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội facebook, zalo và hệ thống truyền thanh cơ sở. Năm 2025, ngành Tư pháp tỉnh đã tổ chức 4.966 cuộc tuyên truyền với hơn 2,49 triệu lượt người tham gia; 977 cuộc tuyên truyền trực tuyến thu hút trên 605 nghìn lượt người; 118 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến với hơn 110 nghìn người dự thi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Tiểu phẩm “Phòng chống lừa đảo trên mạng xã hội” của xóm Bãi Chạo, xã Mường Động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được đông đảo Nhân dân hưởng ứng.

Hiện nay, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội đồng PBGDPL tỉnh Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình, thủ tục bầu cử; đồng thời thông tin về các nghị quyết của Đảng, kết quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động trợ giúp pháp lý được chú trọng, tập trung tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự ATGT; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống pháo nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, cư trú, xuất nhập cảnh; an toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng...

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng trong việc vận động, thuyết phục người dân chấp hành pháp luật, cùng nỗ lực xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội.

Việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các hình thức tuyên truyền đã và đang góp phần xây dựng ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dương Liễu