Camera AI - “mắt thần” siết chặt kỷ cương giao thông

Để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tình hình an ninh trật tự, từ tháng 2/2025 đến nay, hơn 600 camera đã được lắp đặt tại trên 200 vị trí trọng yếu, kết nối về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh. Hệ thống tập trung giám sát các tuyến giao thông chính, khu vực đông dân cư và các địa điểm thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa lớn như thành phố Việt Trì (cũ) và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Trung tâm Thông tin chỉ huy tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng hiện đang vận hành, khai thác 615 camera, trải rộng trên các tuyến đường lớn như: Lạc Long Quân, Nguyệt Cư, Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, Âu Cơ, Trần Phú và các tuyến cửa ngõ, đường trục chính, đường vành đai...

Trong số này có 70 camera nhận diện đặc tính con người; 8 camera nhận diện khuôn mặt; 309 camera giám sát an toàn giao thông; 70 camera nhận diện vi phạm an toàn giao thông; 8 camera giám sát vi phạm tốc độ; 151 camera PTZ có khả năng quay quét 180° phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, đơn vị đang tiếp tục lắp đặt bổ sung 20 camera AI chụp ngược để phát hiện các lỗi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT).

Hình ảnh được hệ thống camera giám sát ghi gửi trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy.

Đối với 70 camera nhận diện vi phạm an toàn giao thông, các hành vi phát hiện chủ yếu gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Đối với 20 camera AI chụp ngược, các lỗi vi phạm chính được phát hiện là: không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ.

Đặc biệt, 151 camera PTZ được trang bị công nghệ hiện đại với khả năng ghi hình 360°, nhận diện rõ phương tiện, biển số và hành vi vi phạm ở khoảng cách từ 500 - 700m. Hệ thống hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm; đồng thời có khả năng tự động đánh giá lưu lượng phương tiện để điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao, góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Camera giám sát xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông được lắp đặt trên đường Hùng Vương.

Theo Phòng CSGT, hệ thống camera được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo với các tính năng như: nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số, phân tích hình ảnh theo thời gian thực, cảnh báo thông minh... giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện sớm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; hỗ trợ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và xử lý vi phạm TTATGT.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, hệ thống camera AI sẽ tự động phát hiện, trích xuất hình ảnh và truyền dữ liệu về Trung tâm Thông tin chỉ huy để rà soát, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định. Vì vậy, khi hệ thống đi vào hoạt động, các hành vi vi phạm sẽ được phát hiện và xử lý nghiêm minh, không có tình trạng né tránh hay “qua mặt” camera AI.

Dữ liệu từ hệ thống camera AI được lưu trữ trên nhiều máy chủ với thời gian tối đa lên tới 75 ngày. Nhờ đó, mạng lưới camera không chỉ ghi nhận vi phạm theo thời gian thực mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng truy vết, kiểm tra, xác định các hành vi của phương tiện đã diễn ra trước đó.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuân thủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường; điều khiển phương tiện đi đúng phần đường, làn đường quy định, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Lê Đức Trường - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Qua hệ thống camera AI, mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận và chuyển về cơ quan có thẩm quyền để xử lý “phạt nguội”, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Dự kiến hệ thống camera AI sẽ chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết).

Sự giám sát thường xuyên của hệ thống camera AI, kết hợp với sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng đang từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông nghiêm túc, nền nếp trong Nhân dân. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững và bảo đảm an toàn tuyệt đối Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Huy Thắng