Phòng ngừa từ cơ sở - cách làm hiệu quả của Công an xã Mai Hạ

Nhận thức rõ thanh thiếu niên là nhóm có nguy cơ cao bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Công an xã Mai Hạ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm quản lý, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Với cách làm bài bản, sát thực tế, lực lượng Công an xã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nắm bắt từ sớm - “Phòng ngừa hơn xử lý”

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Công an xã Mai Hạ tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện tình hình thanh thiếu niên trên địa bàn, đặc biệt là những trường hợp có biểu hiện tụ tập đông người, vi phạm trật tự công cộng, an toàn giao thông, sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, lực lượng công an lập danh sách, phân loại từng nhóm đối tượng, xác định nguyên nhân và điều kiện phát sinh vi phạm để xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Xác định nhà trường giữ vai trò then chốt trong hình thành nhân cách học sinh, Công an xã đã phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp răn đe, cảm hóa học sinh cá biệt. Trong thời gian qua, đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền, giáo dục đối với 41 học sinh có biểu hiện vi phạm.

Qua nắm bắt thực tế cho thấy, phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly hôn hoặc đi làm ăn xa, thiếu sự quan tâm, quản lý thường xuyên. Việc thiếu điểm tựa gia đình khiến các em dễ bị tác động bởi thói quen xấu và hành vi lệch chuẩn. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng Công an phân tích rõ quy định pháp luật liên quan đến lứa tuổi vị thành niên, chỉ ra hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm; đồng thời động viên, định hướng để các em tự giác sửa chữa, phấn đấu rèn luyện, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Công an xã Mai Hạ tuyên truyền, giáo dục, răn đe học sinh cá biệt.

Đối với các trường hợp đã có hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời chú trọng yếu tố giáo dục, phòng ngừa tái phạm. Đơn vị đã lập biên bản, răn đe và yêu cầu 6 trường hợp vị thành niên viết cam kết không tái phạm; phối hợp gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, theo dõi, giáo dục tại cộng đồng, tạo điều kiện để các em sửa chữa lỗi lầm, tránh tái diễn hành vi vi phạm.

Điển hình như trường hợp cháu Đoàn Bảo Ng. (sinh năm 2012), học sinh lớp 8, Trường TH&THCS Chiềng Châu. Do bố mẹ ly hôn, Ng. sống cùng ông bà ngoại đã lớn tuổi, thường xuyên bỏ học và có hành vi trộm cắp vặt. Sau khi nắm tình hình, Công an xã phối hợp nhà trường và gia đình tổ chức tuyên truyền, răn đe, yêu cầu ký cam kết. Gia đình đã có phương án quản lý, định hướng lại việc học tập cho em trong thời gian tới.

Chung tay quản lý thanh thiếu niên

Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Công an xã Mai Hạ tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Gia đình, nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được phát huy vai trò trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên. Việc tăng cường phối hợp liên ngành đã góp phần tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp thanh thiếu niên có điều kiện phát triển toàn diện, hạn chế nguy cơ vi phạm pháp luật.

Hình ảnh cán bộ công an đến từng nhà thăm hỏi, trò chuyện với các em trong diện quản lý đã trở nên quen thuộc tại địa phương. Song song với đó, các buổi tuyên truyền pháp luật được tổ chức thường xuyên tại trường học, nhà văn hóa thôn, các buổi sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên. Nhiều trường hợp sau khi được giáo dục, cảm hóa đã có chuyển biến tích cực, chấp hành tốt quy định pháp luật, tích cực tham gia học tập, lao động và hoạt động xã hội, được người dân ghi nhận.

Theo báo cáo từ Công an xã Mai Hạ, trong năm 2025, trên địa bàn không xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương và củng cố niềm tin của người dân. Hiện đơn vị đang xây dựng mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm.

Thượng tá Hà Việt Thành - Trưởng Công an xã Mai Hạ cho biết: “Quản lý thanh thiếu niên hư không chỉ dựa vào biện pháp hành chính mà phải đặt trọng tâm vào giáo dục, cảm hóa. Việc tiếp cận, lắng nghe, chia sẻ để các em tự nhận ra sai sót và hướng tới lối sống tích cực là nhiệm vụ then chốt, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, thân thiện".

Ngoài ra, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên; qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa chung, không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Với cách làm đồng bộ, đa chiều và giàu tính nhân văn, Mai Hạ đang từng bước hình thành môi trường sống lành mạnh, giúp thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành lực lượng tích cực góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đinh Thắng