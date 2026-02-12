Gắn kết nghĩa tình, sẻ chia với cộng đồng

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí ấm áp lan tỏa khắp các xóm, bản trên địa bàn xã Bao La khi chương trình tình nguyện “Hành trình mùa đông - lan toả yêu thương” do Công an xã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể triển khai. Không chỉ hỗ trợ vật chất, chương trình còn góp phần thắt chặt tình quân - dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân.

Công an xã Bao La thăm hỏi, động viên Nhân dân tại chương trình.

Từ nguồn xã hội hóa, sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03 và các nhà hảo tâm trên địa bàn, những ngày cuối tháng 1/2026, Công an xã Bao La đã tổ chức gian hàng 0 đồng tại xóm Pạnh nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân trong dịp giáp Tết Nguyên đán.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân xóm Pạnh đã có mặt để tham gia gian hàng. Công an xã bố trí lực lượng hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân đến nhận đồ thuận tiện, trật tự, an toàn. Mỗi người dân khi đến gian hàng đều được lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình mình.

Thông qua hoạt động này, Công an xã Bao La không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Qua trao đổi trực tiếp, lực lượng Công an cơ sở đã lắng nghe, ghi nhận những kiến nghị liên quan đến an ninh trật tự, quản lý cư trú, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Xúc động khi được nhận phần quà từ chương trình, ông Đinh Công Vịnh, người dân xóm Pạnh chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, mỗi dịp Tết được Công an xã và các đoàn thể quan tâm, hỗ trợ, chúng tôi thấy ấm lòng. Các chiến sĩ không chỉ tặng quà mà còn thường xuyên hỏi thăm, giúp đỡ nên bà con tin tưởng”.

Chương trình “Hành trình mùa đông - lan tỏa yêu thương” là hoạt động được Công an xã duy trì thực hiện, nhất là vào dịp cao điểm cuối năm. Đến nay, Công an xã Bao La đã phát hơn 1.000 quần áo ấm, chăn ấm cho người dân từ những gian hàng 0 đồng. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo đời sống người dân, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân tại địa bàn.

Người dân xóm Pạnh, xã Bao La được nhận chăn ấm và áo ấm từ chương trình “Hành trình mùa đông - lan tỏa yêu thương” do Công an xã tổ chức.

Đại úy Vì Văn Nam - Trưởng Công an xã Bao La cho biết: “Khi trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện, chúng tôi hiểu rõ hơn hoàn cảnh của từng hộ dân. Điều này giúp công tác quản lý địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự hiệu quả và nhân văn hơn. Chương trình tình nguyện “Hành trình mùa đông - lan tỏa yêu thương” không chỉ dừng ở hoạt động thiện nguyện mà còn là dịp để lực lượng công an nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, chúng tôi tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và vận động người dân chung tay giữ gìn an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết.”

Song song với hoạt động trao quà, Công an xã Bao La còn lồng ghép tuyên truyền về phòng chống tội phạm, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt.

Đánh giá về hiệu quả chương trình, Bí thư Đảng uỷ xã Bao La Hà Công Nghị cho biết: Chương trình tình nguyện “Hành trình mùa đông - lan tỏa yêu thương” góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chăm lo tốt hơn cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Sự chủ động của Công an xã không chỉ hỗ trợ an sinh xã hội mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.”

Chương trình “Hành trình mùa đông - lan tỏa yêu thương” của Công an xã Bao La đã trở thành điểm sáng trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng hình ảnh lực lượng Công an cơ sở tận tụy, gần dân, vì dân phục vụ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an cơ sở.

Đinh Thắng