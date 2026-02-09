Hội nghị hiệp đồng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026

Chiều 9/2, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên tổ chức hội nghị hiệp đồng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Thượng tá Kim Trọng Hiếu - Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên chủ trì hội nghị.

Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh; Thủ trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên; lãnh đạo Trung tâm y tế 9 khu vực; Chủ tịch UBND - Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường; Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường.

Các đại biểu dự Hội nghị hiệp đồng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026.

Hội nghị đã thông qua quyết định phân bổ chỉ tiêu; địa điểm tổ chức. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương án tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế, hậu cần, tuyên truyền và các điều kiện cần thiết phục vụ buổi lễ.

Lễ giao, nhận quân là hoạt động có ý nghĩ chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và Nhân dân đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; đồng thời là dịp động viên tinh thần, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị.

Để công tác tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026 đạt kết quả tốt cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên với UBND, Ban CHQS các xã, phường, nhất là công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực.

Thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực cũng như các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức buổi lễ bảo đảm theo đúng quy định, trang trọng và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Khương Huệ