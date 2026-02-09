Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026

Chiều 9/2, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCCC&CNCH năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ UBND tỉnh đến 148 điểm cầu UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh năm 2025 đã đạt những kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân về công tác PCCC&CNCH được nâng lên. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương chuyển biến tích cực. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH được triển khai đồng bộ; lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác.

Năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 190 vụ cháy, làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng gần 300 tỷ đồng và 52,5 ha rừng, thực bì. So với năm 2024 giảm 20 vụ cháy, 2 người chết, 1 người bị thương. Lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ nguyên nhân 162/190 vụ cháy; tổ chức kiểm tra 7 chuyên đề, phát hiện và xử lý vi phạm quy định về PCCC 1.301 trường hợp với số tiền trên 8,7 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn 16 hạng mục, công trình.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả Luật PCCC&CNCH và các văn bản của Trung ương, của tỉnh; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH theo lĩnh vực; chủ động xây dựng các quy chế phối hợp nhằm khắc phục những lỗ hổng, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC&CNCH. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra về PCCC; thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC.

UBND các xã, phường tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương.

Gia Thái - Tạ Thanh