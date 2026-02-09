Trao 50 suất quà Tết tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH HJC Vina

Chiều 9/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Quỳnh Mai Dung - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH HJC Vina, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh và Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Thái Quỳnh Mai Dung tặng quà người lao động Công ty TNHH HJC Vina.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho 50 người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH HJC Vina.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và người lao động công ty; mong muốn trong thời gian tới, công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, nhất là các chính sách tiền lương, thưởng và môi trường làm việc ổn định, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ.

Ngọc Anh - Lưu Trường