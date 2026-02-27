Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 13

Chiều 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 số 12 của Ủy ban bầu cử tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Uỷ ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện cuộc bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 13, gồm 4 xã, phường: Bình Nguyên, Bình Tuyền, Xuân Hoà, Phúc Yên.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Tính đến ngày 27/2, 4 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 13 đã triển khai các nhiệm vụ phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác triển khai được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Sự phối hợp giữa Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ các xã, phường được duy trì chặt chẽ, hiệu quả.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí phục vụ công tác bầu cử cấp về xã chậm so với kế hoạch, việc triển khai đầu tư cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử, nhà văn hóa thôn nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử còn gặp khó khăn, tiến độ chậm. Bên cạnh đó, tại một số thôn có dân số đông, lao động biến động thường xuyên, gây trở ngại cho công tác lập, cập nhật, niêm yết danh sách cử tri cũng như việc tổ chức các khu vực bỏ phiếu.

Tại buổi kiểm tra, các xã, phường kiến nghị Ủy ban bầu cử tỉnh tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các ban bầu cử, tổ bầu cử; đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử và các sở, ngành của tỉnh tiếp tục hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp xã trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Các địa phương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử, bảo đảm phù hợp với khối lượng nhiệm vụ thực tế tại cấp xã; đồng thời ban hành hướng dẫn cụ thể về cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí trong điều kiện mới, nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử trang trọng, đúng quy định.

Bên cạnh đó, các xã, phường kiến nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã chủ động rà soát, phối hợp với UBND xã cập nhật danh sách cử tri khi có biến động; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác bầu cử.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chi Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các xã, phường trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công, đồng chí đề nghị các thành viên Ủy ban bầu cử, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã, phường, ngay sau buổi kiểm tra cần tổ chức họp với Ủy ban bầu cử địa phương để đánh giá, rà soát lại toàn bộ quy trình, từng bước, từng khâu trong công tác bầu cử.

Theo đó, lãnh đạo địa phương trực tiếp xuống kiểm tra các điểm bầu cử, từng khu vực bỏ phiếu; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của cử tri. Đồng thời, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án xử lý đối với những tình huống có thể phát sinh trong ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm chính xác, đầy đủ; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tham gia bỏ phiếu, góp phần bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, nâng cao tỷ lệ cử tri đi bầu.

Thuý Hường