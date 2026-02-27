Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Mường Thàng, Thung Nai và Cao Phong

Chiều 27/2, Đoàn công tác Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Mường Thàng, Thung Nai và Cao Phong thuộc đơn vị bầu cử số 6.

Cùng đi có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Xuân Giao - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu của các xã Mường Thàng, Thung Nai và Cao Phong, Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử các xã trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ thực hiện theo tiến độ, mốc thời gian; các tổ chức phụ trách bầu cử được thành lập đầy đủ; cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử và phân chia khu vực bỏ phiếu đều bảo đảm đúng quy định.

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị hòm phiếu phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại xóm Bằng, xã Mường Thàng.

Công tác rà soát cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất và kiểm tra hồ sơ ứng cử được triển khai chặt chẽ; hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử cũng như tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin về công tác bầu cử cho cử tri.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các xã đã phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử. Cụ thể, khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện ngắn; đội ngũ cán bộ tham gia công tác bầu cử chủ yếu là kiêm nhiệm. Việc cập nhật, rà soát số liệu cử tri tại một số xóm còn gặp khó khăn do biến động dân cư, lao động đi làm ăn xa.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số xóm còn hạn chế, nhất là nhà văn hóa chật hẹp, xuống cấp; kinh phí phục vụ công tác tổ chức chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai một số nội dung liên quan đến phiếu cử tri giữa các cơ quan liên quan còn chưa thống nhất. Trên cơ sở đó, lãnh đạo các xã đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh nghe các ý kiến, kiến nghị phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban bầu cử xã Mường Thàng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các xã đã bám sát các quy định của Luật Bầu cử; chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ đúng quy định.

Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, thời gian không còn nhiều, do đó các địa phương cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm chính xác, thống nhất, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cử tri.

Đồng thời, tiếp tục rà soát chặt chẽ danh sách cử tri và người ứng cử; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh, trật tự và kịp thời xử lý các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn xã Cao Phong.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng của các tổ chức, cá nhân và cử tri; chủ động nhận diện, dự báo các tình huống có thể phát sinh để kịp thời có giải pháp xử lý. Đối với các đề xuất, kiến nghị của các xã, đồng chí giao bộ phận tổng hợp báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo tinh thần khẩn trương, nhanh nhất.

Mạnh Hùng