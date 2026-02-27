HĐND xã Nguyệt Đức tổ chức Kỳ họp chuyên đề tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27/2, HĐND xã Nguyệt Đức đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là giai đoạn sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức bộ máy. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1/7/2025, các xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, Trung Kiên, Trung Hà được hợp nhất thành xã Nguyệt Đức mới. Ngay sau sáp nhập, HĐND xã đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, HĐND xã đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Các kỳ họp được tổ chức đúng quy định, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức điều hành; các nghị quyết ban hành bảo đảm đúng quy trình, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sát thực tiễn địa phương.

Trong nhiệm kỳ, HĐND xã đã thông qua 313 nghị quyết bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy trình; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 9,39%. Hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri; chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND và Ủy ban MTTQ xã trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận, quyết nghị kịp thời, đúng đắn các vấn đề quan trọng của địa phương.

Tại kỳ họp, HĐND xã Nguyệt Đức cũng tiến hành miễn nhiệm đại biểu HĐND xã theo quy định và bầu bổ sung Ủy viên UBND xã, bảo đảm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND xã Nguyệt Đức nhiệm kỳ 2021-2026 được khen thưởng.

Kim Liên