Tập trung cao độ cho Ngày hội toàn dân

Trong những ngày này, không khí hân hoan hướng tới Ngày hội toàn dân, tỉnh Phú Thọ đang tập trung cao độ, triển khai quyết liệt và đồng bộ các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của Nhân dân, Đất Tổ đã và đang thực hiện các bước đi bài bản, từ khâu nhân sự, tuyên truyền đến đảm bảo an ninh trật tự.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, ngay từ cuối năm 2025, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử cấp tỉnh với 27 thành viên và Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp để điều hành trực tiếp mọi hoạt động.

Tính đến tháng 2/2026, toàn tỉnh đã ban hành gần 100 văn bản hướng dẫn, đảm bảo mọi khâu từ cấp tỉnh đến cấp xã đều thống nhất về phương thức thực hiện. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được ấn định diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Đây là một mốc thời gian quan trọng đòi hỏi nhịp độ làm việc khẩn trương tại tất cả các đơn vị bầu cử.

Công tác tuyên truyền trực quan được các địa phương tăng cường với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến nay, theo đánh giá chung, công tác chuẩn bị cho bầu cử tại tỉnh đang bám sát lộ trình của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Cụ thể, tỉnh đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và đang tiến tới các bước tiếp theo. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được thực hiện đúng trình tự, quy định của Luật Bầu cử. Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị hiệp thương bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thành phần và thời gian quy định.

Việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử được tiến hành nghiêm túc, thực chất, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý, lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã lựa chọn và lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 29 người (8 người do Trung ương giới thiệu, 21 người do tỉnh Phú Thọ giới thiệu). Trong đó, đại biểu nữ 14 người (chiếm 48,3%); đại biểu ngoài Đảng 4 người (chiếm 13,8%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 10 người (chiếm 34,5%); đại biểu dân tộc thiểu số 7 người (chiếm 24,1%). D anh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 138 người. Trong đó, đại biểu nữ 56 người (chiếm 40,6%); đại biểu ngoài Đảng 16 người (chiếm 11,6%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 33 người (chiếm 23,9%); đại biểu dân tộc thiểu số 25 người (chiếm 18,1%).

Kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba có ý nghĩa quan trọng, là bước cuối cùng trong quy trình hiệp thương; đồng thời là cơ sở pháp lý để công bố danh sách chính thức người ứng cử, chuẩn bị cho các bước tiếp theo của cuộc bầu cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật.

Lãnh đạo xã Lâm Thao kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực đã được triển khai đúng quy trình, bảo đảm tiến độ theo quy định.

Cùng với thực hiện khoa học, bám sát kế hoạch của Trung ương, công tác tuyên truyền được xác định là khâu then chốt để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Các hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa cao, hàng ngàn băng rôn, khẩu hiệu được treo dọc các tuyến đường chính và khu dân cư.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin về các ứng cử viên và hướng dẫn bỏ phiếu được cập nhật liên tục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang fanpage chính thống. Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị hết sức trọng đại của đất nước, là bước cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, các chủ trương, chính sách lớn trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đồng thời, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương quán triệt đầy đủ các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 an toàn, đúng luật và tiến độ, tỉnh đang tập trung cao độ về nhân lực, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương; tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ bầu cử, nhất là tại miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử theo quy định. Chuẩn bị chu đáo các khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu và các điều kiện kỹ thuật, đảm bảo đúng tiến độ theo từng giai đoạn; nguồn kinh phí theo quy định. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả nhằm phá hoại bầu cử hoặc kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại xã Chí Đám, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt chung, thuận tiện cho người dân tra cứu và đối chiếu thông tin một cách nhanh chóng, khoa học và thuận tiện.

Ngày 30/1 vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã họp, nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ, tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử và triển khai các nội dung trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị trong năm 2026. Để ngày bầu cử 15/3/2026 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát trong công tác chỉ đạo, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, công tác nhân sự phải được xác định là khâu “then chốt của then chốt”, đòi hỏi quy trình hiệp thương, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phải diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch để lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đảm bảo chất lượng và cơ cấu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, ưu tiên ứng dụng các nền tảng mạng xã hội và chuyển đổi số để tạo sự đồng thuận, khí thế phấn khởi trong Nhân dân. Đồng chí giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội, Công an phải xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Theo Bí thư Tỉnh ủy, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phải tăng cường bám sát cơ sở, rà soát cụ thể từng hòm phiếu và điều kiện vật chất, phấn đấu thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả cao nhất, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và đúng tiến độ, tỉnh Phú Thọ đang sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cùng sự đồng thuận của Nhân dân là nền tảng vững chắc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh thành công rực rỡ, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

