Triển khai đồng bộ, chặt chẽ công tác chuẩn bị bầu cử

So với các kỳ trước, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra sớm hơn 2 tháng. Cùng với các địa phương trong tỉnh, phường Xuân Hòa triển khai đồng bộ, nghiêm túc các bước chuẩn bị theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Xuân Hòa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử phường, công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương được triển khai đúng quy trình, bảo đảm tiến độ theo quy định. Phường Xuân Hòa đã tổ chức hội nghị hiệp thương giới thiệu nhân sự, hội nghị lấy ý kiến, rà soát dữ liệu dân cư để chuẩn bị cho việc lập, niêm yết danh sách cử tri. Công tác chỉnh trang, chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ bầu cử; bảo đảm an ninh trật tự được quan tâm. Các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường diễn ra thống nhất, thông suốt, đồng bộ dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử phường.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được thực hiện đúng trình tự, quy định của Luật Bầu cử. Ủy ban MTTQ phường đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị hiệp thương bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thành phần và thời gian quy định. Việc lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử được tiến hành nghiêm túc, thực chất, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý, lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Phường Xuân Hòa hiện có trên 34.800 cử tri đang cư trú. Toàn phường được chia thành 8 đơn vị bầu cử, 20 khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về bầu cử được phường đặc biệt chú trọng và triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 3 Nguyễn Thị Hậu cho biết: “Chi bộ tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp đến toàn thể đảng viên, thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tổ dân phố. Nhìn chung Nhân dân đều rất phấn khởi, tin tưởng và hướng về cuộc bầu cử để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân”. Với mục tiêu chất lượng là hàng đầu, phải lựa chọn người có tâm, có tầm, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, các khu dân cư trên địa bàn phường đã chú trọng tổ chức các hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với người được giới thiệu ứng cử. Đây là khâu quan trọng để đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống và mối quan hệ của người ứng cử với Nhân dân tại địa phương.

Đồng chí Hà Ánh Nguyệt - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Xuân Hòa cho biết: “Cấp ủy, chính quyền phường xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, do đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, phát huy cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác chuẩn bị tiếp tục được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân”. Song song với công tác bầu cử, các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không phát sinh các vấn đề phức tạp hay điểm nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử thành công.

Thu Hà