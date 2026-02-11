Hội nghị hiệp thương lần hai ở Trung Sơn: Từ “thiết kế nhân sự” đến sàng lọc trách nhiệm

Trong tiến trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp, hiệp thương lần thứ hai luôn được coi là khâu then chốt - nơi các tiêu chuẩn pháp lý không đứng riêng rẽ, mà được soi chiếu bằng yêu cầu chính trị và sự đồng thuận xã hội. Tại xã Trung Sơn, hội nghị hiệp thương lần thứ hai tổ chức sáng 2/2/2026 đã thống nhất danh sách sơ bộ 30 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng luật, đúng quy trình, đặt nền tảng quan trọng cho Nhân dân trực tiếp tham gia giám sát, lựa chọn người đại diện xứng đáng.

Nếu hiệp thương lần thứ nhất mới dừng ở việc xác lập “khung” cơ cấu, thành phần, thì hiệp thương lần hai chính là bước sàng lọc thực chất. Ở đó, mỗi nhân sự không chỉ được xem xét trên giấy tờ hay tỷ lệ phân bổ, mà được đặt trong mối quan hệ cụ thể với tiêu chuẩn đại biểu, yêu cầu nhiệm vụ của HĐND trong giai đoạn mới và mức độ tín nhiệm từ cộng đồng nơi công tác.

Để hội nghị diễn ra đúng thành phần, đúng thời gian luật định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử xã và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ danh sách người được giới thiệu ứng cử; đối chiếu kỹ lưỡng với cơ cấu, số lượng đã được hiệp thương thống nhất từ vòng trước.

Việc chuẩn bị không chỉ nhằm “đủ” về số lượng, mà hướng tới sự hài hòa, cân đối và chất lượng đội ngũ ứng cử viên - những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Lãnh đạo xã Trung Sơn kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân được thực thi thông qua các hội nghị hiệp thương.

Trong quá trình hiệp thương, vai trò điều phối của MTTQ được thể hiện rõ. Trên cơ sở tiêu chuẩn đại biểu, kết quả hiệp thương lần thứ nhất, kết quả giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và mức độ tín nhiệm của cử tri nơi công tác, từng trường hợp được phân tích, thảo luận công khai, thẳng thắn. Chính cách làm đó đã góp phần bảo đảm danh sách sơ bộ không mang tính hình thức, mà là kết quả của quá trình cân nhắc trách nhiệm.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã làm rõ toàn bộ kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đặt các tiêu chí đại biểu HĐND vào trung tâm thảo luận. “Danh sách sơ bộ được thống nhất không chỉ thể hiện nguyên tắc dân chủ, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong lựa chọn nhân sự”, đồng chí nhấn mạnh.

Ý nghĩa của hiệp thương lần hai không dừng lại ở việc thống nhất danh sách sơ bộ, mà còn mở ra không gian dân chủ rộng rãi để Nhân dân trực tiếp tham gia đánh giá. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn đã triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú - một khâu có vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ quy trình bầu cử.

Từ ngày 4/2 đến 8/2/2026, các hội nghị cử tri nơi cư trú được tổ chức tại thôn, xóm, tổ dân phố nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú, bảo đảm đúng quy định. Tại đây, cử tri trực tiếp nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với từng ứng cử viên trên những tiêu chí cụ thể: Phẩm chất đạo đức, lối sống, việc chấp hành pháp luật, mối quan hệ với cộng đồng dân cư và trách nhiệm nêu gương. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện đồng bộ, tạo điều kiện để cử tri tham gia đầy đủ, phát biểu thẳng thắn; việc tổng hợp ý kiến được thực hiện trung thực, khách quan, làm căn cứ quan trọng cho hiệp thương lần thứ ba.

Từ thực tế ở Trung Sơn cho thấy, hiệp thương lần thứ hai không đơn thuần là một bước thủ tục trong quy trình bầu cử, mà là thước đo trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc chuẩn bị nhân sự. Ở đó, quyền làm chủ của Nhân dân không chỉ được khẳng định bằng nguyên tắc, mà được cụ thể hóa bằng những ý kiến trực tiếp, những đánh giá rõ ràng đối với từng người ứng cử - nền tảng để lựa chọn đội ngũ đại biểu HĐND thực sự đại diện cho niềm tin và kỳ vọng của cử tri trong nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Yến