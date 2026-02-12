Sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Phú Thọ đang thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ và toàn diện, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức minh bạch, công bằng, đúng pháp luật, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân vào ngày 15/3/2026.

Người dân xã Lâm Thao chủ động tìm hiểu thông tin các ứng cử viên.

Căn cứ Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cùng hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, tính đến ngày 4/2, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành 167 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bầu cử. Việc ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản đã tạo cơ sở pháp lý và nền tảng vững chắc để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh được thành lập với 27 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. 148/148 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử theo đúng quy định. Ủy ban bầu cử các cấp được kiện toàn kịp thời; trong đó Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên, cấp xã có 2.473 thành viên. Số lượng đại biểu HĐND cấp xã dự kiến bầu là 3.062 đại biểu, bảo đảm đúng quy định của Luật Bầu cử. Sự chủ động, quyết liệt ngay từ khâu tổ chức bộ máy đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác chuẩn bị.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh đã thống nhất danh sách sơ bộ 24 người ứng cử ĐBQH khóa XVI với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính đại diện và mở rộng dân chủ; trong đó nữ chiếm 58,33%, người dưới 40 tuổi chiếm 41,67%, người dân tộc thiểu số chiếm 33,33%.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, danh sách sơ bộ gồm 157 người ứng cử, bảo đảm tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng và người dân tộc thiểu số theo định hướng.

Ở cấp xã, 148/148 xã, phường đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất danh sách sơ bộ 5.926 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, với tỷ lệ nữ gần 43%, người trẻ tuổi trên 34% và người dân tộc thiểu số trên 31%. Những con số này cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến cơ cấu, chất lượng và tính đại diện của đội ngũ ứng cử viên.

Toàn tỉnh đã ấn định 6 đơn vị bầu cử ĐBQH để bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Thành lập 6 Ban bầu cử ĐBQH, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 924 Ban bầu cử cấp xã theo đúng luật định.

Tỉnh Phú Thọ đã thành lập 3.705 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 3.705 Tổ bầu cử, với 55.558 thành viên tham gia phục vụ. Danh sách 2.824.639 cử tri đã được lập, niêm yết công khai, bảo đảm đầy đủ, chính xác, tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong Nhân dân.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử. Tính đến đầu tháng 2/2026, toàn tỉnh đã đăng tải gần 4.000 tin, bài, phóng sự; treo hơn 7.400 pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu, quy trình bầu cử... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân.

Người dân tin tưởng quy trình tổ chức bầu cử công khai, minh bạch.

Theo đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, hiện nay, Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân; tập trung tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đúng quy định; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động. Đồng thời, các địa phương chủ động xác minh, trả lời kịp thời các kiến nghị của cử tri liên quan đến người ứng cử (nếu có); thực hiện in ấn, cấp phát đầy đủ tài liệu, danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và phiếu bầu cử đến các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định để hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

Trong những ngày này, tại nhiều địa phương trong tỉnh, không khí hướng về ngày 15/3/2026 đang lan tỏa mạnh mẽ. Các tuyến phố, khu dân cư rực rỡ cờ hoa, băng rôn tuyên truyền; người dân chủ động tìm hiểu thông tin về ứng cử viên, theo dõi danh sách niêm yết và chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình.

Chị Nguyễn Thị Lan (phường Việt Trì) chia sẻ, chị rất quan tâm đến cơ cấu ứng cử viên lần này, đặc biệt là tỷ lệ phụ nữ và người trẻ tăng cao, thể hiện sự đổi mới và mở rộng dân chủ.

Ông Nguyễn Văn Vựng (phường Vĩnh Phúc) bày tỏ niềm tin vào quy trình tổ chức bầu cử công khai, minh bạch và mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự gần dân, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cử tri, Phú Thọ đang sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu sẽ góp phần lựa chọn những cán bộ ưu tú, đủ đức, đủ tài, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Lê Minh