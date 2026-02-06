Quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Chiều 6/2, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến kết nối với 148 xã, phường về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 19 Ban bầu cử HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bùi Đức Hinh kết luận hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh được thành lập với 27 thành viên do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; 148/148 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử theo quy định. Ủy ban bầu cử các cấp được kiện toàn kịp thời, trong đó Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên; cấp xã có tổng số 2.473 thành viên; số lượng đại biểu HĐND cấp xã là 3.062 đại biểu, bảo đảm đúng quy định của Luật Bầu cử.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh Phú Thọ đã thống nhất danh sách sơ bộ 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với cơ cấu hợp lý, trong đó nữ chiếm 58,33%, người trẻ tuổi dưới 40 tuổi chiếm 41,67%, người dân tộc thiểu số chiếm 33,33%. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, danh sách sơ bộ gồm 157 người, bảo đảm tỷ lệ nữ, người trẻ tuổi, người ngoài Đảng và người dân tộc thiểu số theo định hướng.

Ở cấp xã, 148/148 xã, phường đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất danh sách sơ bộ 5.926 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, với tỷ lệ nữ gần 43%, người trẻ tuổi trên 34% và người dân tộc thiểu số trên 31%, thể hiện rõ tính đại diện và mở rộng dân chủ.

Về việc ấn định đơn vị bầu cử, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tỉnh đã thành lập đầy đủ 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 924 Ban bầu cử cấp xã theo đúng luật định.

Công tác lập danh sách cử tri, phân chia khu vực bỏ phiếu được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh đã thành lập 3.705 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 3.705 Tổ bầu cử, với tổng số 55.558 thành viên tham gia. Danh sách 2.824.639 cử tri đã được lập, niêm yết công khai, bảo đảm đầy đủ, chính xác; trong quá trình niêm yết không phát sinh vướng mắc lớn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức. Tính đến đầu tháng 2/2026, toàn tỉnh đã đăng tải gần 4.000 tin, bài, phóng sự; treo hơn 7.400 pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng tới ngày bầu cử 15/3/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo kết quả tiến độ triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Các đại biểu trao đổi, thảo luận và đề nghị, các địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời quy trình, thời gian báo cáo để Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh nắm rõ tình hình, tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo bầu cử diễn ra đúng thời gian, quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo phối hợp với các xã, phường duy trì tổ công tác hướng dẫn, giám sát chặt chẽ công tác bầu cử ở địa phương. Lực lượng Công an chủ động trong công tác nắm tình hình địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị Ban Chỉ đạo công tác bầu cử các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đến từng người dân. Các địa phương cần tập trung tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đúng quy định của pháp luật về bầu cử; đồng thời tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử.

Bên cạnh đó, chủ động xác minh, trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nếu có); thực hiện in ấn, cấp phát đầy đủ tài liệu, danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và phiếu bầu cử đến các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, hiện nay, tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện các bước chuẩn bị cuối cùng cho công tác bầu cử, do đó, các đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vào cuộc tích cực để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm ngày bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Lê Minh