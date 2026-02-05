Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/2, Ủy ban MTTQ phường Thanh Miếu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp xã đang cư trú trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường Thanh Miếu đã thông qua danh sách 3 ứng cử viên, gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Khổng Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh), ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; Trần Bá Dương - Thiếu tá, Trưởng Công an xã Hoàng Cương, ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các ý kiến cử tri đều bày tỏ sự đồng thuận và tín nhiệm cao đối với 3 ứng cử viên. Cử tri đánh giá, đây là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trên cương vị công tác, các đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực thực tiễn.

Với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, sức khỏe và điều kiện tham gia hoạt động dân cử, cử tri kỳ vọng các ứng cử viên sẽ hoàn thành tốt vai trò người đại biểu dân cử. Cử tri cũng mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục phát huy trách nhiệm, làm cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với chính quyền, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần chăm lo đời sống người dân và thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết danh sách 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% cử tri tại hội trường biểu quyết nhất trí giới thiệu.

100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu 3 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt các ứng cử viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cảm ơn các cử tri đã nhận xét, góp ý thẳng thắn, khách quan để các đại biểu nhìn nhận rõ hơn và tiếp tục phát huy những mặt mạnh, đồng thời khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định, trên cương vị công tác sẽ cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu, các ứng cử viên sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe các kiến nghị chính đáng để kịp thời chỉ đạo, giải quyết, xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Duy Thành