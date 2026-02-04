Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 2 họp phiên thứ nhất

Chiều 4/2, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 2 tổ chức phiên họp lần thứ nhất nhằm triển khai nhiệm vụ, thống nhất các nội dung công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở đơn vị bầu cử số 2 chủ trì phiên họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì phiên họp.

Theo Quyết định thành lập, tỉnh Phú Thọ có 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đơn vị bầu cử số 2 phụ trách công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 37 xã, phường thuộc địa bàn thị xã Phú Thọ và các huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, Yên Lập, Cẩm Khê, Phù Ninh, Đoan Hùng (cũ).

Tại phiên họp, Sở Nội vụ, đại diện thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương đã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, các các nội dung công tác bầu cử đã được triển khai đúng kế hoạch, tiến độ đề ra; thành lập các tổ bầu cử; hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ 2; đồng thời huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ sở tham gia phục vụ công tác bầu cử.

Cùng với đó, các khu vực bỏ phiếu đã được rà soát, lựa chọn bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, thuận lợi cho người dân đi lại. Công tác tuyên truyền về bầu cử được chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyền, nghĩa vụ của cử tri...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, khác với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này diễn ra ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Thời gian chuẩn bị gấp rút hơn, yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức bầu cử cũng cao hơn. Vì vậy, các thành viên Ban bầu cử và các địa phương cần bám sát kế hoạch, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không chủ quan.

Các cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, theo dõi sát dư luận xã hội để chủ động các phương án xử lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức bầu cử, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục triển khai các nội dung công tác bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh; các nhiệm vụ thực hiện phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và tiến trình đã thống nhất. Trong đó, đặc biệt lưu ý các mốc thời gian quan trọng từ nay đến ngày bầu cử theo quy định như: Phân chia đơn vị bỏ phiếu; lập và niêm yết danh sách cử tri; công bố, niêm yết danh sách người ứng cử; cấp phát tài liệu, phiếu bầu; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; thông báo ngày bầu cử, địa điểm bỏ phiếu và phát thẻ cử tri cho Nhân dân.

Đồng chí Phan Trọng Tấn cũng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng việc bố trí các điểm bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình bầu cử, nhất là công tác nhân sự - yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu cao về chất lượng đại biểu, đáp ứng mục tiêu phát triển với tốc độ tăng trưởng hai con số.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh, nhất là tại những địa bàn đông dân cư, có số lượng cử tri lớn.

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đơn vị bầu cử số 2 giao Sở Nội vụ và Tổ thư ký giúp việc rà soát lại kết quả triển khai nhiệm vụ của Ban bầu cử số 2; tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Ban bầu cử để hoàn thiện quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức sơ kết bước 1 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng thành viên Ban bầu cử và các địa phương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên địa bàn đơn vị bầu cử số 2 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.

Đinh Vũ