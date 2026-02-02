Triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử tại đơn vị số 06

Ngày 2/2, tại xã Tân Lạc, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Phú Thọ, đơn vị số 06 đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác bầu cử. Đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Phú Thọ, đơn vị số 06 chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó trưởng Ban; các đồng chí Phó trưởng Ban, Ủy viên Ban bầu cử và lãnh đạo 24 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 06 có 24 đơn vị hành chính, gồm các xã: Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị, Lạc Sơn, Mường Vang, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Quyết Thắng, Thượng Cốc, Yên Phú, Mai Châu, Bao La, Mai Hạ, Pà Cò, Tân Mai, Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai, Tân Lạc, Mường Bi, Mường Hoa, Toàn Thắng, Vân Sơn.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, quy mô dân số của tỉnh (tới 31/8/2025) là 3.960.720 người. Đến nay đã có 148/148 xã đã ban hành Quyết định về việc thành lập các Tổ bầu cử.

Theo kết quả hiệp thương lần thứ Nhất về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, cấp tỉnh có 17 đại biểu Quốc hội được bầu. Trong đó, 9 đại biểu do địa phương giới thiệu, 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 85 người. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.062 người. Sở Nội vụ nhận được 8 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 117 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; các xã, phường nhận được hơn 3.000 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp hồ sơ tự ứng cử nằm ngoài danh sách được giới thiệu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu cho ý kiến tại hội nghị.

Công tác tuyên truyền về bầu cử đúng nội dung, yêu cầu, kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh. Tới nay các địa phương đã đăng tải hơn 3.000 tin, bài, phóng sự phản ảnh kịp thời, đầy đủ, chính xác về các hoạt động bầu cử theo tiến độ công tác bầu cử từng giai đoạn cụ thể.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp qua hệ thống truyền thanh xã, thôn, khu dân cư; niêm yết thông tin tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa; lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp thôn, sinh hoạt các đoàn thể; tuyên truyền trực tiếp đến hộ dân và qua các nhóm Zalo cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

Đồng chí Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban bầu cử - đơn vị số 06 Bùi Mạnh Cường báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về việc phân công nhiệm vụ, rà soát địa bàn phụ trách và triển khai các nội dung công tác bầu cử. Theo đó, đề nghị cơ quan Công an sớm hoàn tất việc xác minh lý lịch người ứng cử HĐND các cấp, sắp xếp lại địa bàn phụ trách cho phù hợp và đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời để triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá tiến độ triển khai công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đồng chí yêu cầu các thư ký tổng hợp, báo cáo những nội dung phát sinh; cơ quan Công an khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xác minh lý lịch; rà soát, phân công lại các ủy viên phụ trách địa bàn linh hoạt, thuận lợi.

Ngay sau cuộc họp, các xã tổ chức họp, bàn thống nhất để Ban bầu cử đơn vị số 06 hoàn thiện văn bản chỉ đạo. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các thành viên Ban bầu cử cần nắm chắc nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác bầu cử.

Các tổ bầu cử tăng cường tuyên truyền, bảo đảm đúng, trúng nội dung, dễ hiểu; thực hiện theo đúng mốc thời gian quy định, xử lý kịp thời các vướng mắc, kiểm tra việc thành lập các Tổ bỏ phiếu và đảm bảo chế độ thông tin báo cáo đầy đủ.

Mạnh Hùng