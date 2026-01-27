Xã Thanh Thủy rộn ràng khí thế hướng về ngày hội lớn

Những ngày này, cùng với khí thế thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, xã Thanh Thủy đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ Phòng Văn hoá - Xã hội nghiên cứu các quy định của pháp luật về bầu cử để phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện bầu cử tại địa phương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là dịp để Nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước, mà còn có ý nghĩa then chốt trong việc củng cố nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, cấp uỷ, chính quyền xã Thanh Thủy đã chủ động, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy định của Luật Bầu cử và sự chỉ đạo của cấp trên.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy xã Thanh Thủy đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử; đồng thời xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch lãnh đạo toàn diện cuộc bầu cử.

Việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo được thực hiện kịp thời, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, xuyên suốt của Đảng đối với toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn.

Cùng với đó, UBND xã đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) xã Thanh Thủy; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

UBBC xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thành lập Tổ giúp việc và các tiểu ban chuyên trách. Việc tổ chức bộ máy giúp việc được thực hiện bài bản, đúng quy định, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của công tác bầu cử.

Một trong những nội dung trọng tâm được xã Thanh Thủy tập trung thực hiện là công tác tổ chức các đơn vị bầu cử và thành lập Ban bầu cử. Đến nay, UBBC xã đã ban hành nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo đó, toàn xã có 5 đơn vị bầu cử, với tổng số 21 đại biểu HĐND xã được bầu. Trên cơ sở đó, UBND xã đã ban hành các quyết định thành lập 5 Ban bầu cử tại 5 đơn vị bầu cử, với tổng số 75 thành viên tham gia. Công tác hiệp thương được triển khai nghiêm túc, dân chủ, đúng trình tự.

Kết quả, toàn xã giới thiệu 45 người ứng cử, bảo đảm sự hài hoà giữa độ tuổi, giới tính và thành phần xã hội, trong đó tỷ lệ nữ đạt 35,5%, người trẻ tuổi chiếm 42,2%, người ngoài Đảng 15,5%, đại biểu tái cử 44,4%.

Xã Thanh Thủy triển khai tuyên truyền về bầu cử theo hình thức trực quan giúp Nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực vào cuộc bầu cử.

Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các bước hiệp thương tiếp theo theo đúng luật định. Quá trình chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Thủy nhận được sự quan tâm, theo dõi và đồng thuận của đông đảo Nhân dân.

Nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Bà Hoàng Thị Lý, ở Khu Phố, xã Thanh Thủy chia sẻ: “Qua các cuộc họp ở khu, chúng tôi được thông tin về việc xã đã thành lập các ban, tiểu ban để chuẩn bị cho bầu cử. Người dân thấy rõ các bước được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, tin tưởng và sẽ thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình khi đến ngày bầu cử”.

Theo đánh giá của UBBC xã Thanh Thủy, đến thời điểm hiện nay, công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn xã đều được triển khai đúng tiến độ.

Thời gian tới, xã tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Phân chia khu vực bỏ phiếu, thành lập các tổ bầu cử; rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử... bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, xã Thanh Thuỷ đã sẵn sàng hướng tới ngày hội lớn của toàn dân - Ngày mà mỗi lá phiếu cử tri sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Anh Thơ