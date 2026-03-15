Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Lâm Thao

Sáng 15/3, khu vực bỏ phiếu số 1 tổ chức khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau nghi thức chào cờ, các đại biểu được phổ biến thể lệ bầu cử; nội quy phòng bỏ phiếu và kiểm tra, niêm phong hòm phiếu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Lâm Thao

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các đại biểu, cử tri dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, bỏ phiếu bầu những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Lâm Thao

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng các cử tri nhận phiếu bầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, xã Lâm Thao

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 xã Lâm Thao có 21.135 cử tri tham gia bầu cử tại 28 khu vực bỏ phiếu. Riêng khu vực bỏ phiếu số 1 có 1.203 cử tri.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công tác tổ chức khoa học, công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1 diễn ra an toàn, đúng quy định.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bỏ phiếu Đại biểu HĐND HĐND các cấp Lâm Thao bầu cử đại biểu Quốc hội Khai mạc Tỉnh ủy Bí thư Chỉ đạo Nhiệm kỳ
