Khẩn trương hoàn thiện, nâng cao chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm

Sáng 26/5, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh cùng thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh có nhiệm vụ chuẩn bị 12 báo cáo theo luật định và 22 nghị quyết chuyên đề. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tiễn và tiến trình xây dựng văn bản pháp quy, UBND tỉnh thống nhất trình 10 báo cáo và 26 nghị quyết chuyên đề.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác chuẩn bị của các sở, ngành đang được triển khai tích cực, chủ động. Các đơn vị chủ trì đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã, phường và các cơ quan liên quan để lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo, tờ trình; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc đăng công báo rộng rãi theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ nguyên nhân chậm muộn của một số tờ trình, đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm chuẩn hóa số liệu, đặc biệt là các nội dung liên quan đến quyết toán ngân sách và thủ tục đất đai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận sự chủ động của các cơ quan tham mưu, đồng thời nhấn mạnh: Kỳ họp thường lệ giữa năm có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng cho giai đoạn phát triển tới. Do đó, các sở, ngành, địa phương phải quyết liệt bám sát mốc tiến độ, đặt chất lượng nội dung lên hàng đầu.

Đồng chí yêu cầu các cơ chế, chính sách và nội dung trình HĐND tỉnh lần này phải tiếp cận sát nhất với các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và đòi hỏi thực tiễn đời sống xã hội. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót về mặt số liệu hay chậm trễ về mặt thời gian.

Để hoàn thiện các nội dung đạt chất lượng cao nhất, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Trong đó, liên quan đến báo cáo quyết toán, Sở Tài chính phải ban hành ngay văn bản tham mưu gửi trực tiếp đến Chủ tịch UBND các xã chưa hoàn thành để đôn đốc, chỉ đạo hoàn thiện. Quá trình rà soát số liệu phải thực hiện kỹ lưỡng, chính xác; thủ trưởng các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tính chính xác của số liệu.

Về công tác phối hợp, thẩm định, đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh đối với các nội dung đã chuẩn bị xong. Các nội dung còn lại, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để kịp thời xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh, báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh trước khi trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy chế làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông lưu ý, đối với các chính sách liên quan đến chế độ đặc thù của ba địa phương (sau sáp nhập địa giới hành chính), ưu tiên áp dụng mức tối đa 80% trên cơ sở cân đối kỹ lưỡng nguồn lực tài chính của tỉnh. Các nội dung đã quá hạn theo yêu cầu của Trung ương bắt buộc phải rà soát chặt chẽ và tổ chức trình ngay. Đối với các danh mục dự án sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất hay chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, sử dụng đất, các ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường phải thực hiện kiểm tra, thẩm định nghiêm ngặt, tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp hồ sơ chưa đạt, các sở chuyên ngành phải chủ động ban hành văn bản giải đáp công khai, nêu rõ lý do để kịp thời điều chỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ lĩnh vực được phân công phụ trách, chủ động chỉ đạo, họp đôn đốc và trực tiếp tháo gỡ các nút thắt đối với những nội dung còn chậm tiến độ, quyết tâm bảo đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh.

Đinh Vũ