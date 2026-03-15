“Ngày hội non sông” trên quê hương Đất Tổ

Trong không khí tưng bừng của những ngày Xuân mới, sáng 15/3, hơn 2,7 triệu cử tri trên khắp địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nô nức thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân. Khắp các ngả đường từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược đều rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu. Với tinh thần “chọn mặt gửi vàng”, mỗi lá phiếu của cử tri Đất Tổ không chỉ là sự lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mà còn gửi gắm mong ước về một tương lai quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững.

Những nụ cười rạng rỡ của cử tri khu dân cư số 6, xã Cao Phong trong trang phục truyền thống đi bỏ phiếu với niềm tin sắt son vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Tại phường Thanh Miếu, cử tri tập trung đông đảo trước bảng niêm yết để tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Em Phan Thu Hiền, sinh năm 2003, trú tại khu 6, xã Cao Phong khi lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu bầu cử. Gương mặt trẻ trung toát lên niềm tự hào khi chính thức được góp tiếng nói vào việc xây dựng bộ máy chính quyền.

Tại giáo xứ Nỗ Lực, các thành viên tổ bầu cử đang tất bật, hướng dẫn cử tri làm thủ tục nhận phiếu bầu. Sự phối hợp nhịp nhàng, chu đáo giúp cho tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

Cử tri xã Mường Vang xếp hàng ngay ngắn, trật tự, đợi đến lượt mình để gửi gắm niềm tin vào lá phiếu.

Những thanh âm trầm hùng của tiếng cồng, chiêng vang lên giữa núi rừng Mường Vang như thúc giục, mời gọi bà con dân bản cùng nhau ra điểm bỏ phiếu, tạo nên một nét văn hóa đặc sắc trong ngày hội lớn của toàn dân.

Khẳng định tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Tổ bầu cử số 6, xã Cao Phong mang hòm phiếu phụ đến nhà cử tri Lê Văn Sính, 87 tuổi, là nạn nhân chất độc da cam để ông được thực hiện quyền lợi của mình.

Giữa mênh mông sóng nước lòng hồ Hòa Bình, những chiếc thuyền máy đưa cử tri các xóm ốc đảo về đất liền bỏ phiếu. Đây là minh chứng rõ nét cho ý chí và lòng quyết tâm thực hiện nghĩa vụ công dân của người dân vùng lòng hồ.

Những sinh viên đang học tập tại Xuân Hòa trong bộ quân phục xếp hàng ngay ngắn và nghiêm chỉnh chờ đợi đến lượt bỏ phiếu đã tô thắm thêm vẻ đẹp của thế hệ trẻ Đất Tổ: Năng động, trách nhiệm và luôn hướng về Tổ quốc.

Những cử tri đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc bỏ phiếu tại hòm phiếu lưu động. Dù đang phải chống chọi với bệnh tật, nhưng ánh mắt họ vẫn toát lên niềm mong mỏi được đóng góp tiếng nói của mình vào ngày vui chung của dân tộc.

Hình ảnh các chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy mang hòm phiếu lưu động đến tận giường bệnh cho các cử tri đang điều trị nội trú. Từng lá phiếu được bỏ vào hòm khẳng định quyền làm chủ của mọi công dân trong mọi hoàn cảnh.

Cử tri giáo sứ Nỗ Lực thực hiện quyền lợi thiêng liêng. Với phương châm “kính Chúa yêu nước”, mỗi lá phiếu được gửi gắm chính là niềm tin về một cuộc sống ấm no, xứ đạo bình yên và quê hương ngày càng khởi sắc.

Những cô gái dân tộc Thái tại xóm Gò Lào, xã Tân Mai rạng rỡ trong bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc sau khi đã tự tay bỏ những lá phiếu của mình.

Không khí tại xã vùng cao Pà Cò trở nên trang trọng hơn bao giờ hết khi các cử tri cao niên cùng bà con dân bản xếp hàng nghiêm chỉnh đợi đến lượt nhận phiếu bầu.

Các cán bộ, chiến sĩ tại Bộ CHQS tỉnh xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công dân.

Khoảnh khắc đầy xúc động khi Tổ bầu cử số 12 mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố, năm nay đã tròn 100 tuổi. Đôi bàn tay run run của Mẹ khi cầm lá phiếu là hình ảnh biểu trưng cho sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống, nhắc nhở thế hệ trẻ về giá trị của độc lập và tự do.

Công tác bầu cử tại Trại tạm giam số 3 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cử tri cho những người đang bị tạm giữ, tạm giam. Sự hiện diện của hòm phiếu nơi đây không chỉ thực thi tính công bằng của pháp luật mà còn khơi dậy trách nhiệm và hy vọng về một con đường hoàn lương phía trước.

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Phú Thọ diễn ra trong niềm hân hoan và phấn khởi của toàn thể Nhân dân. Trên 2,7 triệu lá phiếu mang theo những kỳ vọng lớn lao đã được gửi gắm vào hòm phiếu, đây chính là tiền đề vững chắc để Phú Thọ vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi trên mảnh đất nguồn cội của dân tộc.

Nhóm Phóng viên Thời sự