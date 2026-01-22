Hiền Quan nêu cao trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, Đảng ủy, UBND xã Hiền Quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các bước chuẩn bị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp với quyết tâm tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân, bảo đảm đúng luật, dân chủ, an toàn và hiệu quả.

Xã Hiền Quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Hiền Quan đã ban hành kế hoạch chuyên đề lãnh đạo cuộc bầu cử, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử xã. UBND xã kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phục vụ công tác bầu cử, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành từ xã đến khu dân cư. Ủy ban bầu cử (UBBC) xã được thành lập gồm 17 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch UBBC.

Ngay sau khi thành lập, UBBC xã đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng kế hoạch triển khai, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, bảo đảm mọi phần việc đều được thực hiện đúng tiến độ, quy trình và đúng pháp luật. Xã đã thành lập đầy đủ các tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban An ninh trật tự và y tế; Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Thông tin và Tuyên truyền cùng Tổ giúp việc UBBC. Việc kiện toàn sớm các tổ chức phụ trách bầu cử là cơ sở quan trọng để địa phương chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thông suốt.

Xã Hiền Quan có 5 đơn vị bầu cử, với tổng số 21 đại biểu HĐND xã được bầu trong nhiệm kỳ 2026-2031. Nhằm bảo đảm tiến độ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Kết quả, toàn xã có 42 người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các thành phần xã hội, giới tính, độ tuổi, tôn giáo, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và đại diện khu dân cư.

Đáng chú ý, tỷ lệ đại biểu nữ chiếm 35,72%, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) chiếm 16,67%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 11,9%, thể hiện rõ tinh thần mở rộng dân chủ, tăng cường đại diện các tầng lớp Nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, UBND xã đã ban hành kế hoạch tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân, các mốc thời gian, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động. Vì vậy, xã chú trọng công tác tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các hội nghị khu dân cư cùng việc niêm yết công khai thông tin đều được triển khai đồng bộ, nhằm tạo sự đồng thuận, phấn khởi để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”.

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã được thực hiện công khai, minh bạch, thông báo về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ niêm yết tại trụ sở UBND xã, phát trên hệ thống truyền thanh và đăng tải trên trang thông tin của xã, đồng thời hướng dẫn người ứng cử nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Hiền Quan được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cuộc bầu cử sẽ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, góp phần xây dựng chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung