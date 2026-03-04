Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Sáng 4/3, các đồng chí: Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh, Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các địa phương trong khu vực, đơn vị nhận quân cùng đông đảo Nhân dân đã dự Lễ giao nhận quân tại Điểm giao nhận quân số 3 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê).

Điểm giao nhận quân số 3 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê) có 12 xã, phường: Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương, Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Xuân Lũng, Tam Nông, Hiền Quan, Vạn Xuân.

Các đại biểu dự lễ giao nhận quân tại Điểm giao nhận quân số 3 (Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Khê).

Trong đợt giao quân lần này, khu vực có 305 công dân nhập ngũ, trong đó có 242 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 63 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, giao cho 20 đơn vị, trong đó 19 đơn vị quân đội, 1 đơn vị công an.

Các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tặng hoa, qùa chúc mừng các tân binh và đơn vị nhận quân.

Công tác tuyển quân được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định; 100% công dân nhập ngũ đều bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, đủ điều kiện sức khỏe, có trình độ THCS trở lên. Trong đó, 8,3% tân binh có bằng đại học; 3,7% có bằng cao đẳng. Tỷ lệ tân binh là đảng viên đạt 3% và 150 tân binh đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại lễ giao nhận quân.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Ngày hội tòng quân là biểu tượng của lòng yêu nước, yêu quê hương và trách nhiệm của tuổi trẻ. Đây là dịp tôn vinh những thanh niên ưu tú nối tiếp truyền thống cha anh, hăng hái lên đường nhập ngũ, đem sức trẻ và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Được khoác lên mình màu áo “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với đất nước. Môi trường quân đội và công an sẽ giúp các tân binh rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỹ năng, tinh thần kỷ luật và đoàn kết để trưởng thành hơn và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.

Ngọn lửa thiêng được rước về sân vận động xã Lâm Thao, thắp sáng đài lửa trong ngày hội tòng quân.

Lãnh đạo xã Lâm Thao thực hiện Nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh trống trong ngày hội tòng quân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, các tân binh hôm nay sẽ phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Đất Tổ, tiếp bước thế hệ cha anh, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Dù trong hoàn cảnh nào, mỗi chiến sĩ phải chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ cương; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; nỗ lực học tập, rèn luyện.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các cấp, ngành trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; trân trọng cảm ơn các gia đình đã động viên con em lên đường làm nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị các đơn vị nhận quân phối hợp chặt chẽ trong giáo dục, rèn luyện tân binh; bảo đảm quyền và nghĩa vụ để chiến sĩ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Bóng hồng" rạng ngời trong ngày hội tòng quân.

Tại lễ giao nhận quân, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương đã tặng hoa chúc mừng, gửi gắm niềm tin, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đồng thời, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương, tinh thần của tuổi trẻ, khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nụ cười rạng rỡ của các tân binh khi bước qua Cầu vinh quang.

Chương trình giao nhận quân đã đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Đinh Vũ